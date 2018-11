3D robotsyn, holografi på bordet, AR på MC

Norsk robotsyn er verdens beste

Vi liker spesielt godt å fortelle om norsk teknologi og vitenskap i denne spalten, og nå har våre gode kolleger over hos Teknisk Ukeblad, sammen med Nito, Tekna og Polyteknisk Forening, funnet fram til årets vinner av prisen «Norwegian Technology Award 2018» I år ble vinneren det helnorske selskapet Zivids løsning for tredimensjonalt robotsyn.

KAMERA OG PROJEKTOR: Zivid One+, med kameralinsen og projektoren som understøtter avstandsmålingen. (Foto: Zivid)

Denne løsningen er ifølge juryen «en banebrytende teknologi som er unik i teknologiverdenen og foreløpig i front, uten reelle konkurrenter».

Bakgrunnen for denne svært rosende omtalen er egenskapene til 3D-kameraet som Zivid har utviklet. Det klarer å ta video i 1920 x 1200 oppløsning med full fargegjengivelse, med 13 bilder per sekund. Som rent videokamera er ikke dette spesielt imponerende, men i tillegg måler kameraet dybden i bildet med ekstrem presisjon, for hver eneste piksel i bildet. Dette gjør denne teknologien helt fenomenal for industrielle anvendelser.

Måten dette er gjort på er at kameraet i tillegg til selve kamerabrikken også har en projektor som belyser synsfeltet med «strukturert lys». Det er hvitt lys med mønstre som skifter veldig raskt, som deretter kan gjenfinnes i kamerabrikken, og ved hjelp av tidsdifferansene mellom strålt og målt lysmønster kan avstandene i bildet beregnes med langt under millimeterpresisjon, avhengig av avstanden.

Selskapets nyeste kamera, Zivid One+, kommer i tre forskjellige utgaver for forskjellige avstander og rekkevidder. Versjonen for å se de minste objektene er lagd for å brukes på 30 til maks 100 centimeters avstand, og da er dybdeoppløsningen på 0,12 millimeter på 30 centimeters avstand og 0,4 millimeter på en meter. Samtidig er presisjonen på 0,03 millimeter nærmest og mindre enn 0,2 millimeter på en meters avstand.

12 FPS: Denne animasjonen kjører med tolv bilder i sekundet. Det er ikke lett å si om vi ser stillbilder eller flytende video. (Ill: Wikimedia Commons)

Dette kameraet klarer altså å skjelne svært små detaljer i dybden, så vi snakker her om noe som nærmer seg det menneskelige øye. Det går kanskje an å kritisere kameraet for de 13 bildene i sekundet, men også dette er faktisk svært nær flytende video. Ifølge Wikipedia kan det menneskelige synet behandle ti til tolv separate bilder per sekund, mens over dette blir det oppfattet som flytende bevegelser. Zivid-kameraet er altså akkurat like over grensen, og det er liten grunn til å tro at ikke selskapet jobber med å øke hastigheten for framtidige modeller.

Her er en instruktiv video som sammenligner 15, 30 og 60 bilder i sekundet, når det er videospill det dreier seg om:

Zivid har sin opprinnelse fra to NTNU-studenter som etter endte studier fortsatte som forskere på robotsyn ved Sintef. I 2015 ble selskapet stiftet, med ett av Sintefs venturefond som største aksjonær. I august i år fikk selskapet Forskningsrådets innovasjonspris, og nå har selskapet klart overgangen fra årelang forskning til kommersialisering av sin teknologi, og det er vel verd å feire. Vi slutter oss helhjertet til gratulantene!

Holografi på bordet

Nye og kreative måter å vise oss datagrafikk på er alltid interessant. Mens vi venter på VR-briller i form av en kontaktlinse, så finnes det andre metoder å narre øyet til å se ting som ikke finnes i den virkelige verden som ikke er så tunge som dagens VR-briller. De er jo både i vekt og omfang større enn en gjennomsnittlig sykkelhjelm.

For tiden foregår det interessante ting som løses med projisering. Det australske selskapet Euclideon jobber med laserbasert holografi, der brukerne kun trenger polariserte briller for å se 3D-grafikk projisert på bordet foran seg. Disse har vi skrevet om før, men nå har selskapet faktisk kommet ut med et kommersielt produkt basert på sin teknologi: En spillmaskin basert på 3D-holografi.

SPILLMASKIN: Laserbaserte spillmaskiner er nok for dyrt for privatpersoner foreløpig, men i spillehaller kan vi kanskje finne slikt snart. (Ill: Skjermbilde fra Euclideon video)

Maskinen – som selskapet ikke opplyser prisen på – er ment for å brukes i spillehaller, noe som forsvant den gangen Sega og Nintendo kom på banen med sine utmerkete maskiner for hjemmebruk. Nå mener Euclideon at spillehallene er på vei tilbake, i takt med at verdens shoppingsentre fokuserer mer på mat og underholdning for å tiltrekke seg besøkende, siden alle nå shopper på nettet fra godstolen hjemme.

Euclideon lover å levere sitt Hologram Arcade Table, som ved lanseringen inneholder 12 spill, til spillehaller verden over i løpet av neste år. Det finnes allerede en hologrambasert spillehall i selskapets hjemland Australia, og i løpet av desember skal det åpne tilsvarende haller i Oman og Sveits. I tillegg skal to av tre kjeder i Australia bygge ut der neste år. Vi er litt nysgjerrige på når det kommer noe slikt hit til berget.

Hvis man er kreativ nok, så viser det seg også at det ikke er nødvendig med nyutviklet teknologi for å underholde med 3D-aktige opplevelser på bordet. Sjekk videoene fra belgiske Skullmapping, som har generert video fra 3D programvare for å gi vanlige 2D-projektorer muligheten til å se ut som det er 3D. Ikke rart at denne Youtube-videoen med minikokken Le Petit Chef har gått verden rundt siden den ble sluppet for tre år siden:

I skrivende stund har den hatt 6,8 millioner visninger, og det er vel bevis godt nok på at vi mennesker er fascinert av 3D-grafikk når vi får den servert rett under nesa.

Med AR på MC

Motorsyklister blir lært opp til å ikke stole på at bilførere ser dem i trafikken. Det kommer av at den menneskelige oppfatningsevnen er slik at vi kategoriserer alle synsinntrykk, og bilførere flest – de som ikke har egen erfaring med motorsykkel – ser ikke nødvendigvis motorsykler fordi vi ser etter andre biler i trafikken.

SMART HJELM: Ved første øyekast ser denne hjelmen ut som alle andre MC-hjelmer, men skjermen foran det ene øyet avslører at her er det mer teknologi enn det ser ut som. (Foto: Jarvish)

En kompis som selv kjører motorsykkel har sagt at «du må ha øyne i nakken når du er på motorsykkel ute i trafikken». Nå er det i ferd med å komme akkurat det.

Akkurat nå går det en Kickstarter-kampanje for en motorsykkelhjelm for dette århundret. Den smarte MC-hjelmen Jarvish er fullpakket med teknologi for å gjøre motorsyklisten til herre over sine omgivelser: Kamera både forover og bakover; AR-monokkel foran det ene øyet; Amazon Alexa, Apple Siri eller Google Assistant stemmestyring; aktiv støykansellering; innebygd navigasjon og Bluetooth tilkobling til mobilen. Full pakke, der altså.

Kickstarter-kampanjen (rull ned mot bunnen av siden der for å finne flere demovideoer) går fram til 12 januar, og har som mål å skaffe 50.000 US dollar. Idet dette skrives har de allerede samlet inn snaue 450.000 dollar. Selskapet bak denne innovative MC-hjelmen ble etablert i 2014, og består av tidligere Foxconn-ansatte med særlig interesse for livet på motorsykkel.

Det er nesten sånn at vi som bare kjører bil blir litt misunnelig, og vurderer å begynne å bruke hjelm selv om vi flytter oss på fire hjul og ikke to.