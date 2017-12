Bedre batterier, Bios blir borte og mikro «superdatamaskin»

Grafenkuler forbedrer batterier

Mirakelmaterialet grafen finner stadig nye anvendelser. Med bedre elektrisk ledeevne enn silisium, og at det samtidig er det tynneste og sterkeste materialet vi har fremstilt, har vi i en årrekke hørt om nye og fantastiske bruksområder for materialet. Nå har forskere hos Samsung kommet opp med nok en anvendelse for grafen, som vi tror svært mange vil hilse velkommen, i alle fall de som eier elbiler eller mobiltelefoner: Batterier med en femtedel av ladetiden og nesten en halv gang så høy kapasitet. Løsningen er det forskerne hos selskapet omtaler som «grafen-baller» i batteriene, melder nettsiden Extreme Tech.

Grafen er i utgangspunktet et materiale som er ett karbonatom tykt, organisert i et heksagonalt mønster. Ved å kombinere dette med billig silisiumdioksid formet Samsung-forskerne grafenet til en tredimensjonal fasong som ikke er ulikt popcorn. Dette integrerte de deretter inn i vanlige Li-ion-batterier, både på anoden og katoden. Resultatet var et batteri som altså lades opp på tolv minutter i stedet for en time, og som har 45 prosent høyere kapasitet.

Det beste er at mesteparten av den interne strukturen til batteriet er den samme som før. Det betyr at verdens batterifabrikker ikke må bygges fullstendig om for å ta i bruk denne teknologien. Dermed er det håp om at adskillig bedre batterier i tingene våre kan komme på markedet om ikke så altfor mange år.

Bios blir borte

En av de aller eldste datateknikkene på skrivebordet er i ferd med å dø ut. Bios har ligget på sotteseng i mange år allerede, og nå har brikkegiganten Intel kunngjort at i 2020 kommer aller siste rest av det grunnleggende programvaresystemet Bios til å fases fullstendig ut, melder nettsiden ARS Technica.

Bios – «Basic Input/Output System» – er den grunnleggende programvaren som en pc har hatt siden tidenes morgen; fra 1981, for å være helt nøyaktig. Denne programvaren hadde til oppgave å initialisere og starte opp maskinvaren som pc-en består av. Bios var integrert med pc-ens hovedkort, og testet og kontrollerte alle delene av maskinen før den startet opp selve operativsystemet. I 1981 var det MS-DOS, siden har Bios startet de fleste Windows-varianter i tillegg.

Bios var en svært viktig programvare for at en pc skulle kunne kalle seg «IBM-kompatibel», og alle fabrikanter måtte bruke en Bios-variant som støttet alle de grunnleggende funksjonene for at programvaren skulle passe med maskinvaren.

I senere år har programvaren EFI (Extensible Firmware Interface) tatt over for Bios. I takt med at maskinene har vært basert på 32-bits og 64-bits arkitekturer, har EFI blitt utvidet for å utnytte den nyeste maskinvaren. Varianten UEFI er den mest utbredte i dag, og mange pc-er har ikke Bios installert lenger. Vi takker Bios for følget, og synes det ikke er det minste trist at det ikke kommer til å bli mulig å starte opp MS-DOS på noen pc-er etter 2020.

Mikro «superdatamaskin»

Ekte superdatamaskiner med masser av prosessorer som jobber parallelt har blitt standardverktøyet for forskere innen de fleste disipliner. Slike maskiner er fryktelig dyre, og det kan være vanskelig å slippe til for å kjøre programmet sitt der, særlig om det dreier seg om testing av programvaren eller bare databehandling i mindre skala.

Nå har forskere ved Los Alamos National Laboratory i USA funnet en måte å gjøre parallell prosessering litt mer tilgjengelig, ved hjelp av den lille skole-datamaskinen Raspberry Pi.

De har rett og slett koblet sammen 750 stykker av denne knøttemaskinen, som dermed oppfører seg som en supermaskin, bare i svært liten skala. Ytelsen er naturligvis mye lavere, men systemarkitekturen ligner på de store systemene. Strømforbruket er også i mikroskala – dette systemet vil trekke maks 4.000 Watt når det jobber for fullt, en brøkdel av de mer enn 10 megawattene som de virkelig store systemene bruker. Dette er altså en slags skalamodell av en superdatamaskin.