Bøybar mobil, skyen under sjøen, droner til unnsetning

Det bøybare mobilen er her

Vi husker ikke lenger hvor lenge det er siden Samsung begynte å snakke om bøybare eller til og med sammenbrettbare mobiltelefoner basert på OLED-skjermer. Slike skjermer lar seg fremstille på et mykt plastmateriale som jo lar seg både bøye og brette. Det må iallefall være ti år siden vi hørte om dette første gang.

Derfor må det være litt surt for den koreanske elektronikkgiganten å måtte lese overskriftene verden over nå om dagen, etter at den for oss ukjente leverandøren Royole nylig lanserte produktet Flexpai.

Flexpai er en kombinasjon av mobil og nettbrett med bøybar skjerm. Når den er foldet sammen ser den ut som en litt feit lommebok med skjerm hele veien rundt, mens når den er åpnet er den et nettbrett med 7.8-tommers skjerm med 1920x1440 oppløsning. Kult nok i massevis.

Våre kolleger over hos nettsiden Extreme Tech er imidlertid ikke imponerte. Det kan det være grunn til å lytte til, for de frykter at dette riktig nok er et «verdens-første-produkt», men at man ikke vil ha mye glede av det i praksis.

De forklarer synet sitt basert på en demovideo av produktet som har dukket opp på nettet. Dette er tatt opp på et messegulv, og vi ser klart at skjermen ikke har det fryktelig bra. Berøringsfunksjonaliteten feiler ofte, og vi ser også at skjermen blafrer når den er i bevegelse.

Kanskje Extreme Tech har rett, at dette ikke er et skikkelig forbrukerprodukt men mer en tidlig prototype for utviklere, selv om selskapet tilbyr forhåndsbestilling av Flexpai med levering i desember. Prisen starter på 1.388 Euro, om du er villig til å ta sjansen likevel.

Undersjøiske datasentre

Det aller meste av det vi foretar oss på datamaskinene våre, enten de sitter på håndleddet vårt eller er et viktig jobbredskap, er helt eller delvis innom et datasenter. Både mobilappene og skytjenestene vi bruker på jobben har de seneste årene flyttet ut, og vi kan bruke dem helt uten å tenke på hvor de befinner seg, sånn rent fysisk og geografisk.

Datasentrene som driver denne utviklingen har spredt seg jevnt og trutt utover, og de store internettgigantene bygger stadig nye.

Microsoft er ett av selskapene som omfavnet skyen for lenge siden nå, og selskapet står hardt på for å henge med i en rivende utvikling. I en konferanse i London nylig, kunne toppsjefen i Microsoft, Satya Nadella, fortelle at han mener at skyen kommer i framtiden til å flytte under vann, melder nettsiden ARS Technica.

Microsoft har eksperimentert med å bygge undervanns datasentre en god stund allerede. I 2016 senket selskapet en «serverpod» – en node med servere i rack som inngår i et større datasenter – på havets bunn utenfor California.

Microsoft Research har lagd en ålreit liten video om dette prosjektet.

Podden er naturligvis forseglet, og utnytter sjøen omkring seg til kjøling av datamaskinene. Den i California ble designet for å vare i fem år, før den fiskes opp og byttes ut. Siden da har Microsoft utviklet en større variant, som befinner seg i sjøen utenfor Orknøyene, nord for Skottland. Den får elektrisiteten sin fra en vindmøllepark i nærheten, slik at den blir grønnere.

Nadella argumenterte med at å plassere datasentrene i sjøen gjør det mulig å ha dem nær byer og befolkningssentre – der kundene til datasenteret befinner seg. Ved å ha dem tett inntil, vil tidsforsinkelsen på datakommunikasjonen bli mye mindre, noe som gjør dem særlig egnet til tidskritiske anvendelser. Dette er viktig både for dataspillere og de som bruker programvareroboter for å handle på børsen.

Så gjenstår det bare å se hvor lang tid det går før noen angriper Microsoft for å bidra til temperaturøkningen i havene, noe som jo er et problem for både isbjørner og øyboere i tropene.

Droner som letemannskap

Droner får mye pepper for tiden. Nå sist fordi droner har kommet farlig nær helikopteroperasjoner under Nato-øvelsen Trident Juncture. I tillegg har vi kommet ut av tellingen for hvor mange ganger de har dukket opp i soner med flyforbud, særlig rundt flyplasser.

Nå skal det sies at det er en godt begrunnet jakt på de som flyr dronene i de områdene, det har en relativt ny film som viser en kollisjon mellom drone og vingen til et fly godt og grundig dokumentert.

Likevel synes vi det er på sin plass å minne om de gode tingene droner også har å by på, og i en større sammenheng enn bare det å gjøre tilgangen på flotte flyfoto av hytta, båten og de andre stedene folk ferdes, enkel og billig: Droner kan for eksempel brukes som en ekstra ressurs i leteaksjoner ute i skog og mark, og dette er det flere som jobber med.

På det velrennomerte universitetet MIT i USA har forskere jobbet med å utvikle teknologi som gjør droner i stand til å gjennomføre søk etter mennesker i skogen. Ved å utstyre autonome droner som flyr under trekronene med sensorer der de registrerer trærne og samtidig bygger opp en 3D-modell av terrenget som er undersøkt, kan den menneskelige delen av redningsstyrken fokusere mer på selve redningen og mindre på søket.

Forskerne har lagd en video som illustrerer hvordan dronene jobber.

Forskerne foreslår å bruke en dronesverm til å dekke større områder raskere, og de har allerede vist hvordan denne løsningen kan bygge opp et 3D-kart i sanntid over området dronene har gjennomsøkt. Vi for år del er litt spent på hvordan dette skal brukes i et norsk standard plantefelt for gran, der det er vanskelig nok å gå, om en ikke skal forsøke å fly i lav høyde.

Men vi trenger ikke å dra helt til USA for å finne slik tenking. NRK Beta skrev nylig om det norske selskapet Sevendof, som jobber med å utplassere et nettverk av stasjoner for droner, som skal kunne rykke ut for å gjøre oppdrag, også her helt eller delvis autonomt.

En av anvendelsesområdene de tenker seg, er også søk etter mennesker, denne gangen i snøskred. Ved å rykke ut kjapt for å skanne et skred, kan informasjon om hvor redningsmannskapene skal grave være avdekket allerede før folk er på plass. Det kan være avgjørende for de som måtte være tatt av skredet, siden hvert minutt er kritisk i denne situaksjonen.

Selskapet ser også for seg flere muligheter for dronene sine, det finner du mer om over hos NRK Beta.