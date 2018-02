Forbedret mobil VR, Apple i gruvedrift, 3D-printete knokler

Forbedret mobil VR

Årets store happening på mobilfronten ligger foran døra. Mobile World Congress (MWC), møteplassen for alle som jobber med mobilteknologier i alle former, arrangeres som vanlig i Barcelona, og i år går arrangementet av stabelen fra mandag 26. februar til torsdag 1. mars. Det er lenge siden denne konferansen bare handlet om mobiltelefoner og nettverkene de bruker, i tillegg finnes et stort beite av alle slags leverandører som i videste forstand kan påberope seg å jobbe med mobilitet.

En av leverandørene som med rette kan påberope seg å ha noe på MWC å gjøre er brikkefabrikanten Qualcomm. Selskapet lager blant annet brikkefamiliene «Snapdragon», som finnes i en lang rekke mobilitetsprodukter. Nå, like før MWC drar i gang, har Qualcomm kommet med et referansedesign på selvstendige – mobile, altså uten å være avhengig av å være tilkoblet en mobiltelefon eller en pc – VR-briller (VR – Virtual Reality) som er bygd rundt selskapets Snapdragon 845-brikkesett. Denne løsningen lover ifølge nettsiden Engadget 30 prosent høyere ytelse og 30 prosent lavere strømforbruk. Og så har den funksjoner som forbedrer selve VR-opplevelsen; foveal rendering og innebygd sporing av bevegelsene våre.

VR har eksistert lenge, og de fleste synes at det er et fryktelig kult grensesnitt mot den virtuelle verden. Likevel har det sant å si alltid skortet på det som er viktigst for å få en opplevelse av en skikkelig virtuell verden: opplevelsen av svært høy kvalitet på bildet som presenteres i brillene. Dette er sant for selv toppmodellene til HTC og Oculus, og vi må innrømme at vi følte et lite stikk av skuffelse over bildekvaliteten første gang vi prøvde dem selv. Bildet var kornete, og det er ikke snakk om å bli narret til å tro at man er noen andre steder enn inni ei dykkermaske med etpar tilsynelatende kjipe skjermer.

Problemet med dette er todelt: Både selve skjermoppløsningen i brillen, i tillegg til prosessorbehovet for å tegne ut bildet i maksimal oppløsning. Det er det siste problemet foveal rendering tar seg av.

Fovea er en liten grop inni øyet som tar seg av det skarpe synet vårt. Vi ser faktisk skarpt kun i 2,5 prosent av synsfeltet vårt, der fovea tar opp synsinntrykkene våre. Resten av øyet ser ikke skarpt, men til gjengjeld langt bedre enn fovea i svakt lys. Omlag halvparten av nervefibrene i synsnerven sender informasjon fovea, mens den andre halvparten kommer fra resten av øyet.

Dermed er det altså ingen grunn til at VR-brillene tegner et skarpt bilde andre steder enn der fovea er vendt. Ved hjelp av kamerasensorer på innsiden, som registrerer hvor øyet er rettet, så kan brillene slippe unna med å tegne pent kun der vi fokuserer. Det er dette som er foveal rendering, som refereransebrillene til Qualcomm er utstyrt med.

I tillegg har Qualcomm-brillene eksterne sensorer som både registrerer hvor brukeren er i rommet, og eventuelle hindringer brukeren beveger seg mot. Dette bidrar naturligvis til tryggere bruk, selv i møblerte hjem.

Apple i gruvedrift

En svært viktig komponent i lithium-Ion-batterier er metallet kobolt. Dermed er dette metallet kritisk for alle som lager elektronikk med oppladbare batterier basert på denne teknologien. Det vil altså si alle som lager mobiltelefoner, for eksempel Apple.

Nå rapporterer næringslivsnettsiden Bloomberg at Apple er i samtaler med koboltgruver om direkte innkjøp av det viktige metallet. Dette kommer som en følge av bekymringer i bransjen om knapphet på kobolt som en følge av den økende bruken av slike batterier i el-biler.

Ifølge Bloomberg er Apple en av verdens største sluttkunder av kobolt for batteriene til sine produkter. Apple har fram til nå overlatt jobben med å sikre råvarene til batterifabrikantene, men det kan det altså bli en slutt på nå. Ifølge Bloomberg går omlag en fjerdedel av verdens kobolt til smartmobiler

3D-printet brystkasse

Tilhengerne av 3D-printing har i lang tid sagt at vi kan lage hva som helst ved hjelp av denne teknikken. Nå er det like før vi også begynner å tro på dette, etter at en 71 år gammel kreftpasient fikk implantert tre ribbein og halve brystbeinet under en operasjon.

Legene ved Morriston Hospital i Swansea, UK, satte inn et 3D-printet implantat etter at pasienten fikk mistet knoklene i brystet som en følge av at en kreftsvulst på størrelse med en tennisball ble fjernet derfra, melder BBC.

Vanligvis støpes implantater mens slike inngrep pågår, men dette hadde blitt en komplisert oppgave, tatt i betrakting av omfanget. I stedet innså legene at 3D-printing har kommet så langt at et spesialdesignet implantat er en bedre løsning. Designet ble gjort på forhånd, og implantatet ble printet i metallet titan, som deretter ble sydd på plass under operasjonen.