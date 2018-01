Fotomagi fra Hasselblad, hjemmelagd medisin, kunstner-AI

Superoppløsning fra kameraveteran

Det meste av det som har vært skrevet og sagt om fotografi de siste få årene har handlet om mobiltelefoner. Bildekvaliteten til kameraene innebygd i de nyeste mobilene har økt fenomenalt, og i det siste har det også kommet ny bildebehandling i disse enhetene som har gitt nye muligheter for gode bilder. Selv om mobilene har stjålet det meste av overskriftene, så betyr ikke det at alle de gamle tradisjonelle kameramakerne har sovet på laurbærene det siste tiåret.

Opprinnelig svenske Hasselblad, som ble grunnlagt i 1941, er en slik gammel storhet. Selskapet har alltid vært kjent for en fantastisk bildekvalitet, så god at dette kameramerket ble utvalgt til å bli med til månen med Nasas Apollo-program. Dette skjedde mens fotografi foregikk på fotografisk film, men selskapet henger stadig med, og jobber nå med avanserte digitale kamera.

Selskapets nye kameramodell H6D-400C MS er overhodet ingen teknologisk sinke. Kameraet kombinerer en bildesensor på hele 100 megapiksler med finmekanikk som svært presist forskyver både bildesensoren og objektivfatningen. Resultatet er at når kameraet gjør serieopptak på seks bilder med små forskyvinger mellom hvert bilde, så blir sluttresultatet bilder med forbedret fargegjengivelse og bildeoppløsning opptil 400 megapiksler.

Forskyvningene kameraet gjør er ørsmå. På de fire første bildene forskyves bildebrikken én piksel i hver retning, slik at fargekanalene rød, grønn og blå tas opp direkte. Deretter tar kameraet to bilder til, der bildebrikken forskyves en halv piksel i hver akse, som det bruker til å generere det ferdige bildet. Det har oppløsningen 23.200 x 17.400 piksler, i 16-bits TIFF-format. Ingen skal si at alle de gamle storhetene har forsvunnet av banen i fotoverdenen.

3D-print medisiner hjemme

Det kan tenkes at det å stå i kølapp-køen for reseptbelagte medikamenter, for deretter henge langs veggene på apoteket mens du venter på din tur, før du henger i luka og venter på at apotekeren skal grave fram medisinen din, snart er en saga blott. I stedet kan du lage medisinene dine hjemme ved hjelp av en 3D-printer, melder Science Magazine.

Science skriver at forskere har lagd en 3D-printer som kan syntetisere medisiner og andre kjemiske stoffer ut fra enkle, lett tilgjengelige stoffer som utgangspunkt. Dette skjer inni reaktorer på størrelse med en vannflaske, som de mener kan gjøre kjemi digital. Dette vil kunne gjøre det mulig å fremstille nær sagt hvilket som helst stoff, hvor som helst i verden.

Det er naturligvis en svært god nyhet for romfarere, polfarere og andre som er langt unna nærmeste apotek, i tillegg til de som trenger sjeldne medisiner som trenges i så små volumer at de ikke er lønnsomme å framstille for farmasiindustrien. Dette kan også finne svært gode anvendelser i fattige land, og grisgrendte strøk, men det er også grunn til å bekymre seg for hva verdens narkotikabaroner ønsker å bruke denne teknologien til.

AI-kunstner fra Microsoft

Kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence) har vært skikkelig i vinden de siste få årene. Tilhengerne av denne teknologien mener at det finnes ingen områder der Ai ikke kan gi et bidrag, mens tvilerne har hele tiden påpekt at det finnes oppgaver som kun mennesker kan påta seg. De har særlig pekt på oppgaver der empati eller kreativitet trenges, som jobber ingen datamaskin kan overta. Nå kan det virke som kreativitetsargumentet står for fall, melder nettsiden Tech Crunch.

Microsoft har nylig avduket en AI som lager bilder basert på en tekstbeskrivelse – en kunstner-AI, rett og slett. Bildene er fullstendig generert fra bunnen av, og det viser seg at AI-en legger til detaljer som ikke ble nevnt i beskrivelsen den startet med. Kreativ, der altså.

En AI har sin kunnskap fra dataene som den er lært opp på. Microsoft har vist en AI som er lært opp av et stort antall av fugler, men den er ikke begrenset til fuglene den har sett når den blir satt til å tegne fuglebilder basert på læringen.

– Disse fuglene trenger ikke å eksistere i den virkelige verden; de er bare aspekter av det datamaskinen ser for seg når den «tenker på» fugler, sa en Microsoft-forsker under lanseringen av AI-en.

Dette er naturligvis ikke første gang en AI har blitt satt til å jobbe med kunst og bilder, men ifølge forskningsrapporten om denne teknologien er den nye AI-en i stand til å levere en tredoblet økning i bildekvaliteten den genererer.

Vi ender vel alle sammen på borgerlønn mens maskinene gjør alt vi både trenger og ikke trenger, om denne utviklingen fortsetter i samme tempo. Det hadde kanskje likevel ikke vært det verste resultatet av at datamaskinene tar over verden.