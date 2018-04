Full dronekrig, bedre trådløs lading, alkotester under huden

Full dronekrig

Det måtte jo bare komme. I takt med at det har kommet flere og flere droner som er såre enkle å fly på markedet, med en prislapp som gjør dem tilgjengelige for hvermannsen, så har utbredelsen av dem nærmest eksplodert. Det kunne jo ikke skje uten konflikter, både med de store konsekvensene, som når droner kommer for nær fly og flyplasser, eller tar seg inn i områder som myndighetene ønsker å skjerme, enten det er åsteder for ulykker, fengsler eller militære installasjoner.

Samtidig er det masser av privatpersoner som også kommer på kant med droneflygerne. Mange føler at privatlivet deres blir alvorlig krenket når en drone henger på himmelen nær terrassen, der de fleste jo ønsker å være i fred. Vi har selv lest illsinte Facebook-poster der avsenderen ønsket å skyte ned flymaskinen, kort prosess.

Det er det fullt mulig å gjøre nå, uten kuler og krutt, men med kraftige radiobølger som forstyrrer signalene som styrer dronen, inkludert GPS-signalene den bruker for å finne veien. De fleste droner vil lande med en gang om de mister disse signalene.

For parallelt med at bruken av private droner har økt kraftig, har en anti-droneindustri også vokst fram. Flere selskaper som tilbyr utstyr for å oppdage droner, krysspeile hvor piloten befinner seg, og til og med jamme ned radiosignalene dronene er avhengige av, har nå kommet på markedet.

Selskapene Droneshield og Dedrone er eksempler på slike. Teknologien deres har allerede vært i bruk, World Economic Forum-møtet i Davos i Sveits har vært beskyttet av disse i etpar år nå, Nascar-løpet i Texas har nylig kunngjort at de skal bruke slikt utstyr, OL i Pyeongchang var beskyttet av slike, Boston Marathon kommer til å ha Droneshield på plass for tredje gang i år, og listen fortsetter.

Vi kommer nok likevel ikke til å se sånt utstyr på naboens terrasse med det første, siden dette utstyret krever lisenser for å tas i bruk. Og det skulle forøvrig bare mangle, siden de jammer GPS, noe vi ikke overlater til den enkeltes temperament å beslutte å gjøre.

Trådløs lading på lengre avstand

Å slippe å koble til ledningen når mobilen skal lades er en veldig god ide. I dag krever dette at mobilen er tett inntil antennen som sender mikrobølgene med energien som lader batteriet, typisk liggende oppå plata som inneholder senderantennen. Det er bedre enn å måtte plugge inn en kabel, men ikke praktisk i alle sammenhenger.

Nå har forskere ved University of Texas at Austin og City University of New York vist en løsning der den trådløse ladingen har en rekkevidde på 40 centimeter, melder nettsiden Physics.org.

Basisen for denne løsningen er at enheten som mottar ladesignalet sender et mot-signal til antennen sin, som er tilpasset slik at det lager en interferens med mikrobølgene med ladeenergi. Dette tilpasses slik at den mottatte energien maksimeres.

Ladesignalet vil endres seg med avstanden til mottakerantennen, men forskerne har lagd en krets som registrerer hvordan det mottatte signalet er, og så tilpasser de fasen og amplituden på mot-signalet, slik at det alltid lager den riktige interferensen.

Dette er kan hende ikke så viktig når mobilen lades på nattbordet, men i biler og andre steder der sender og mottaker er innenfor en begrenset avstand fra hverandre kan dette bli en svært nyttig løsning. Det finnes også anvendelser for å overføre energi til implantater, der det ikke er mulig å legge sender og mottaker tett inntil hverandre.

Mikro alkotester under huden

For å teste alkoholnivå i blodet har vi i dag to alternativer: Enten en tester vi blåser i, eller en blodprøve. Blåsetestere gir resultatet raskt og enkelt, men de kan være upresise. Blodprøver er langt mer presise, men de krever medisinsk personell for å sette sprøyten, og en lenger ventetid før prøveresultatet foreligger.

Forskere ved UC San Diego har nå kommet fram til en metode som vil gi raske og presise resultater på en langt enklere måte, melder nettsiden Extreme Tech. De har utviklet en knøttliten brikke som kan plasseres inn under huden ved hjelp av en sprøyte.

Biosensorbrikken er omtrent på én kubikkmillimeter og trekker 970 nanowatt som sendes inn med radiobølger samtidig som den avleses. Brikken har en sensor som er dekket med alkoholokydase, som danner aldehyd og hydrogenperoksid ved kontakt med alkohol. Det er forekomsten av disse stoffene som viser hvor mye alkohol det er i blodet. I tillegg har brikken en pH-måler for å kalibrere alkoholmåleren, slik at den blir presis.

Brikken er tenkt brukt under behandling av alkoholikere, som skal ha presise og regelmessige alkomålinger i behandlingsperioden. Brikken har foreløpig bare blitt testet i lab, så det neste trinnet er å se hvordan den virker i et levende vesen. I framtiden håper forskerne å lage andre slike biosensorer som kan måle andre stoffer i kroppen, slik at vi en dag kanskje får sprøyter med mikrobrikker som en del av behandlingen når vi blir syke.