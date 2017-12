Internett-laser til landsbygda, AI oppdager planeter, App-hjelp til ADHD-barn

Internett-laser til landsbygda

Å bruke fritt, åpent lys til datakommunikasjon er ingen ny ide. Dette kalles ofte for FSOC - «Free-space optical communication», der lys går gjennom luft, det ytre rom, vakuum eller noe lignende, og i motsetning til gjennom faste stoffer, som glasset i fiberoptiske kabler.

Den mest nærliggende anvendelsen er laserstråler gjennom luft, men det har sine egne utfordringer: Alle partikler i lufta, om det er tåke, regn, snø, støv, eksos, fabrikkrøyk og alle andre tenkelige forurensninger vil gjøre at lyset ikke går så langt som man skulle ønske. Mange har derfor operert med praktisk rekkevidde på slik kommunikasjon på bare noen få kilometer, på det beste.

Søsterselskapet til Google, X Company, har lenge jobbet med det svært ambisiøse Project Loon, som skal bruke et nettverk av ballonger med kommunikasjonsutstyr ombord for å gi hele verden internettdekning. Som en del av dette prosjektet satte selskapet opp FSOC-kommunikasjon mellom to ballonger 35 kilometer over bakken i 2016. Det imponerende med dette var at ballongene var mer enn 100 kilometer fra hverandre, og ingeniørene klarte å holde en stabil kommunikasjonskanal på 155 Mbit/s over flere døgn mellom ballongene. Ikke bare var laserlyset stabilt over den distansen i åpen luft, men de klarte altså å treffe mottakerobjektivet med fire centimeters diameter, ombord på en frittflyvende ballong hele tiden.

Nå har X Company kunngjort at selskapet skal bygge et FSOC-nettverk på bakken i India. I den indiske delstaten Andhra Pradesh bor det mer enn 53 millioner mennesker, og mindre enn 20 prosent av disse har tilgang til bredbånd. Det finnes lite fiber i bakken der, så tanken er å plassere ut FSOC-stasjoner med etpar kilometers avstand for å bygge opp et stamnett som skal forsyne basestasjoner for mobilkommunikasjon og trådløse aksesspunkter med internettilkobling. Den indiske telekomoperatøren AP State Fibernet har kunngjort at de skal rulle ut to tusen FSOC-forbindelser fra X Company innen 2019. Dette skal gi 12 millioner husstander og tusenvis av bedrifter og offentlige virksomheter stabil internettforbindelse.

Vi tipper på at mange av de to tusen forbindelsene kommer til å være parallelle, slik at en sandstorm eller røyken fra en brann ikke drar ned forbindelsen til resten av verden.

AI oppdager planeter

Verdens astronomer har i lang tid funnet masser av eksoplaneter, altså planeter som går i bane i andre solsystemer enn vårt eget. Mer enn tusen av dem har blitt funnet av romteleskopet Kepler alene. I tillegg har teleskopet samlet opp enorme mengder av data som er vanskelig å analysere, skriver nettstedet Extreme Tech. Over de fire første årene av driften til Keplerteleskopet, der det har tatt bilder hver halvtime, har det blitt generert 14 milliarder datapunkter, noe som altså er langt mer enn mennesker kan klare å behandle. Det trenges datakraft for denne jobben.

Nå har Google gått inn for å bistå med analysen av disse dataene. Væpnet med Googles Tensorflow-plattform for dyp maskinlæring har AI-forskerne allerede funnet to nye planeter som fram til nå har vært oversett av astronomene.

Ved å lære opp AI-en med 15.000 kjente Kepler-signaler, klarer Tensorflow å finne planeter med 96 prosents presisjon. Etter å ha lært opp AI-en gav Google-forskeren Andrew Vanderburg den data fra 670 stjerner, og blant disse fant altså systemet to uoppdagete planeter.

Dessverre er den nyoppdagete planeten i solsystemet Kepler-90 ikke veldig brukbar for våre formål: Den er 30 prosent større enn jorda, og har en overflatetemperatur på drøye 425 grader Celsius. I tillegg har den en omløpstid rundt stjernen sin på bare 14 dager, skriver Vanderburg på Google-bloggen.

App-hjelp til ADHD-barn

Ifølge Sintefs nyhetstjeneste har mellom tre og fem prosent av barna i grunnskolealder en ADHD-diagnose. Disse barna trenger hjelp for å organisere dagen sin, slik som å ta medisinene sine på riktig tid, komme hjem fra skolen i tide og andre faste gjøremål i hverdagen. Samtidig ønsker barna å skille seg fra de andre så lite som mulig, slik at de ønsker ikke spesialtilpassete løsninger som de andre kan se.

I det Sintef-ledete prosjektet «Erre mulig?» har forskerne jobbet med teknologi som skal hjelpe disse barna i hverdagen. For at barna ikke skal skille seg ut, har forskerne prøvd ut løsninger som kan installeres på mobiltelefoner og nettbrett, slik som alle de andre også har tilgang på.

Ved å bruke kalenderløsninger som sender varsler med lyd, tekst og/eller bilder, får barna påminnelser om aktiviteter og gjøremål. I praksis har det vist seg at det er viktig å gi hvert barn individuell oppfølgning. Det er viktig å ikke lage for mange påminnelser, slik at det ikke oppleves som masing.

Det er heller ikke slik at teknologi er løsningen for alle. Et av barna i prosjektet opplevde påminnelsene som irriterende, og ville heller at foreldrene skulle si fra. Noen av fagfolkene i prosjektet mente derfor at det ble for mye fokus på teknologi, i stedet for å kartlegge selve problemet.