Robot-snekker, AI-kurs av Google, Robothode til ISS

Snekkerhjelp med roboter

Vi har sett fenomenale fremskritt innen robotikk de siste årene. Fra å være en mekanisk arm som står innesperret i et bur i en fabrikk, der den gjør eksakt samme bevegelser gang på gang, har robotene kommet adskillig lenger i dag. Mange av de som har forsket på og utviklet roboter har fokusert på hvordan de skal bevege seg. Vi har sett alt fra det keitete ikke-helt-menneskelige ganglaget til Honda Asimo, til de nye robotene fra Boston Dynamics som tar baklengs salto med svært menneskelignende bevegelser.

Vi skjønner at dette er prototyper som forskerne øver seg på, for framtidige roboter som skal gjøre nyttige oppgaver, men i seg selv er det jo ikke så nyttig at robotene klarer å gå, hoppe og ta en baklengs salto. Det har ingen praktisk nytte for folk flest akkurat nå. Det har robotforskere ved MIT tatt fatt i, og har lagd en snekkerrobot som overtar den farligste jobben innen snekring, melder universitetets nyhetsside.

Det finnes ingen tall for hvor mange fingre som har blitt kuttet av og hvor mange hender som har blitt skadd under betjening av bånd- og sirkelsager under vanlig snekring. At det er mange, er det ingen tvil om, og derfor har forskerne ved MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) lagd roboten Autosaw. Den tar seg av jobben med å sage til delene som trenges i et snekkerprosjekt, slik at amatørsnekkere slipper å ha hendene nær de farlige verktøyene.

Dette prosjektet er et doktorgradsprosjekt ved MIT, slik at robotene de har lagt definitivt må kalles prototyper. Den ene snekkerroboten er en stikksag montert på en modifisert Roomba robotstøvsuger, og den andre er to Kuka-roboter som plasserer planken inn i en sirkelsag mellom seg.

Den grunnleggende tanken bak prosjektet er at alle skal kunne lage spesialtilpassete møbler eller andre mindre snekkerprosjekter som for eksempel en terrasse, uten å være snekkere. Ved hjelp av designprogramvare tegnes delene, som deretter skjæres til av robotene, før mennesket monterer prosjektet. I fortsettelsen planlegger forskerne å utvide med boring og montering med lim. Ambisjonen er å «frigjøre folk fra dimensjonene som Ikea tilbyr, ved at alle kan lage spesialtilpassete møbler», sier Adriana Schultz, en av doktorgradsstudentene i prosjektet.

Gratis AI-kurs hos Google

Den kanskje mest omtalte teknologien innen it de siste få årene, er kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence). «Alle» snakker høyt og mye om maskinlæring, og det er øyensynlig ingen grenser for hva denne teknologien skal kunne brukes til.

Mye av teknikken bak, for eksempel de nevrale nettverkene som maskinlæring er basert på, er slett ikke er ny – dette er tenkning om avanserte algoritmer som nå er flere tiår gammel. Det er bare at med de nyeste datamaskinene, med sin langt høyere ytelse enn datidens datamaskiner, at de har blitt praktisk anvendbare.

Til tross for at dette er algoritmer og arkitekturer som har vært tilgjengelige siden 80-tallet, så betyr ikke det at det er allment kjent hvordan de fungerer – selv ikke blant alle it-faglige mennesker. Dette ønsker Google å gjøre noe med, og på selskapets blogg kan vi lese at Google nå tilbyr alle tilgang til nettsiden «Learn with Google AI».

Dette nettstedet er tenkt å være en kilde til kunnskap om maskinlæring og AI for alle, fra nysgjerrige som vil ta sine første skritt med AI, opp til eksperter og forskere på området.

En av tjenestene på siden er «Machine Learning Crash Course», et 15-timers interaktivt kursopplegg, med 25 forelesninger, mer enn 40 øvelsesoppgaver og caser fra den virkelige verden og innlegg fra Googles egne AI-forskere. Dette er tenkt som et introkurs for de som ikke har noen erfaring med AI i det hele tatt, men Google anbefaler at deltakerne har grunnleggende kunnskap i algebra og litt ferdigheter i programmering og Python.

Kanskje verd en kikk, selv om du ikke har tenkt å programmere AI selv?

Robothode til ISS

Det er mye som trenges ombord på den Internasjonale romstasjonen ISS. Verktøy og reservedeler, absolutt. Forsyninger av mat og luft, selvsagt. Komponentene som trenges til de vitenskapelige eksperimentene som foregår i vektløs tilstand, joda. Men hva med et 5-kilos robothode? IBM planlegger å utstyre astronautene med akkurat det, melder nettsiden Extreme Tech.

Den kuleformete roboten med en flat side med skjerm og sensorer har fått det velklingende navnet «Crew Interactive Mobile Companion» – eller Cimon for kort. Inni har IBM utstyrt den med Watson-basert teknologi, for å assistere astronautene. Ved hjelp av AI-en kan Cimon evnen til å forstå tekst, tale og bilder, i tillegg til å hente ut bakgrunnsinformasjon fra jorda. Dette mater Cimons kognitive systemer, slik at den skal lære i forbindelse med oppgavene sine.

IBM informerer at Cimon har lært konstruksjonstegningene til ISS-moduler, slik at den kan finne veien omkring, og at den også har lært alle prosedyrene for å utføre eksperimenter ombord. Om prosedyren har 100 steg, kan Cimon dem alle, og kan hjelpe astronauten til å gjøre alt i riktig rekkefølge.

Dette er altså en slags svevende assistent for astronautene. Det er også snakk om at Cimon skal kunne bedre sikkerheten ombord, ved å bruke AI-en sin til å kunne varsle astronautene om kommende feilsituasjoner før de dukker opp på kontrollpanelene ombord.