Tesla vant veddemål, printete solceller, ny 3D-sensor på Iphone?

Tesla vant veddemål

Tesla har nylig fullført en installasjon av det som er verdens største batteribank, melder nettsiden ARS Technica. I Sør-Australia står en batteribank på formidable 100 megawatt, eller 129 megawatt-timer, og lades opp akkurat nå. Teslas grunnlegger Elon Musk inngikk et veddemål om at dette skulle selskapet klare å bygge på 100 dager, og nå er fasiten klar: Tesla inngikk kontrakten den 29. september i år, og nå, 60 dager senere ble batteribanken levert.

Bakgrunnen er at Sør-Australia opplevde flere store strømutfall i 2016 som en følge av stormer. Den australske milliardæren Mike Cannon-Brookes gikk derfor ut på Twitter i mars i år og utfordret Musk og Tesla om å komme opp med en løsning på problemet. Musk var ikke tung å be opp til dans, og skrev i et svar at dersom Tesla fikk denne kontrakten, så skulle løsningen bygges på 100 dager, ellers ville Sør-Australia få batteriene gratis. Etter en anbudsrunde i juli i år, vant Tesla kontrakten, som ble undertegnet 29. september. Det var da de 100 dagene i veddemålet begynte å telle ned.

Batteribanken er bygd opp av Teslas Powerpack-moduler, som bruker den samme batteriteknologien som brukes i selskapets elbiler. Disse batteribankene er en bi-forretning for selskapet, som trenger et marked til å ta unna alle batteriene som produseres i selskapets gigantfabrikk i Nevada, USA. Li-ion batteribanken som er koblet til Hornsdale vindmøllepark ved Jamestown i Sør-Australia, skal lades opp av overskuddsenergi fra vindmøllene, og så legges batteristrømmen ut på strømnettet når det er høyt behov eller lav produksjon.

Printet solcelle

Du har nok opplevd det, du også: Akkurat når du trenger den mest, så er batteriene tomme i mobilen din. Ikke hjelper det at du kjøpte en batteridrevet nødlader etter at dette skjedde forrige gang heller, siden den ligger i den andre jakka. Den endelige løsningen på dette problemet er naturligvis at det skjer en revolusjon innen batteriteknologi, eller at mikroskopiske brenselsceller finner veien inn i mobilene våre. I mellomtiden kan det å lade så lenge vi er i lys, både inne og ute, være en midlertidig løsning.

Det er dette det franske selskapet med det kontraintuitive navnet Dracula Technologies har å tilby, skriver nettsiden Extreme Tech. De har utviklet solcellepaneler som printes med en inkjet-teknikk. Disse panelene består av et elektrisk ledende plastsubstrat som klarer å hente ut energi fra indirekte lys, og de virker også innendørs. Materialet er mykt, bøybart og tynt, slik at det lar seg integrere med nær sagt hva som helst. Cellene kan printes i enhver fasong, og med hvilken farge som helst. De kan også være gjennomsiktige, om det er det mest egnete.

Dracula Technologies oppgir ikke hvor mye energi disse panelene kommer til å produsere. Det gjør det kanskje ikke så mye siden de kan integreres med jakkeryggen, ryggsekklokket eller noe annet vi likevel har på oss, sånn at langsom lading gjennom hele dagen likevel vil fungere.

3D-sensor på begge sider av Iphone?

Apple er ganske hissige på å snakke om AR for tiden. Dette er altså den typen dataassistert virkelighet der datagrafikk blandes med den virkelige verden, enten ved å projisere grafikken på et gjennomsiktig brilleglass, slik Microsoft Hololens fungerer, eller ved å blande grafikk og virkelighet ved å legge grafikken oppå kameraopptak på en skjerm, slik spillet Pokémon Go fungerer. Det ryktes også at Apple jobber med å utvikle en AR-brille.

Problemet med dagens sensorløsning på baksiden Iphone er at den ikke er god nok til å oppfatte en verden i skikkelig 3D. Nyeste Iphone X har jo fått ansiktssensoren på forsiden, som leser av ansiktet i 3D, mens baksiden bruker kameraene og en bevegelsessensor, skriver ARS Technica.

Nettstedet refererer til kilder som har sagt til Bloomberg at Apple jobber med å utstyre 2019-utgaven av telefonen med en laserbasert 3D-sensor på baksiden for å få den til å bli mer brukbar for avanserte AR-anvendelser.