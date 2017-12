– GDPR-trusselen er reell

Sikkerhetsselskapene presenterer i disse dager sine prognoser og spådommer for hvilke trusler vi må forberede oss på å møte etter årsskiftet, og i går gikk Trend Micro Norge ut med en advarsel om at GDPR-utpressing blir en ny sikkerhetstrussel som kommer for fullt i 2018.

Check Point er enig, men påpeker også at GDPR-forordningen kan være vanskelig å sette seg inn i.

Utpressingsfare

Tanken er at hackere vil gå etter firmaer som ikke fullt ut har oppgradert sine rutiner for beskyttelse av persondata til kravene som EUs GDPR-forordning for personvern stiller. Sikkerhetsselskapene frykter nå at hackere vil utnytte dette, bryte seg inn i nettverkene, stjele persondata og deretter pressevirksomhetene til å betale hackerne løsepenger.

Pengekravene vil ligge litt lavere enn de høye bøtene som manglende GDPR-oppdatering kan føre til, og det kan derfor bli fristende for firmaer som rammes å velge å betale løsepenger fremfor GDPR-bøter.

På spørsmål fra Computerworld svarer Christian Sandberg hos Check Point Software Technologies at selskapet er enig i at GDPR-utpressing kan komme til å oppstå som en ny trussel i året som kommer.

GDPR-forordningen – General Data Protection Regulation – trer i kraft i slutten av mai 2018, og gjennom EØS-avtalen gjelder forordningen også for norske foretak.

– Bra initiativ

– GDPR er egentlig et veldig bra initiativ som bidrar til å beskytte persondata og som setter opp en del overordnede krav, sier Sandberg, men følger opp med å si at nettopp dette overordnede perspektivet gjør at kravene får et «state-of-the-art»-preg som gjør dem litt lite spesifikke. Dette kan i neste omgang føre til at det oppstår misforståelser rundt GDPR som skaper usikkerhet rundt spørsmålet om sikkerhetsløsningene er gode nok.

– GDPR er et kjemperammeverk, og det er litt synd, for det er blitt veldig mye å sette seg inn i, sier Sandberg og legger til: – Dessuten er det skrevet med et juristspråk som kan være vanskelig å forstå og tolke.

– Sikkerhetsbransjen har allerede gode løsninger for å hjelpe med å dekke GDPR-kravene, men bedriftene sliter med å forstå GDPR og skjønne hvilke typer endringer og investeringer de kan eller må gjøre for å forenkle prosessen, siden mange av kravene på mange måter er overfladiske, sier Sandberg.