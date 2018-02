Get slår seg sammen med TV3, Viasat og P4

– Dette er en banebrytende konstellasjon hvor kringkaster, distributør og innholdsprodusent integreres i en og samme virksomhet. Norske mediebrukere vil få glede av dette gjennom bedre og bredere tilbud både på innholds- og distribusjonssiden, sier Gunnar Evensen CEO i Get og TDC Norge.

– Vi ser at konkurransebildet i medieindustrien er i rask endring, og vi etablerer nå en sterk nordisk aktør for å gi kundene et enda bedre lokalt alternativ, sier Morten Aass CEO i MTG Norge.

Et nytt medieselskap

I Norge forenes Gets posisjon innen bredbånd-, mobil-, og tv-distribusjon med MTG Nordics innholdsproduksjon- og rettigheter, tv-kanaler og strømmetjenester. Den nye virksomheten i Norge vil omfatte blant annet strømmetjenestene Viaplay og Viafree, samt tv-kanaler som TV3, Viasat 4, TV6, Viasport og Viasat Film. I tillegg blir også noen av Norges mest populære radiokanaler som P4 og P5 og en rekke søsterkanaler en del av selskapet.

– Både i norsk og nordisk sammenheng blir dette et selskap med en rekkevidde og innovasjonskraft som vil komme norske kunder til gode. I Norden vil selskapet ha 2,8 millioner tv-kunder og ha tilgang til mer enn 10 millioner hjem. Det gir et unikt utgangspunkt til å utvikle fremtidens underholdnings-konsepter til våre felles norske kunder, fortsetter Evensen.

Både Evensen og Aass er entusiastiske for mulighetene for det samlede selskapet fremover.

– Begge selskapene har unik kompetanse og sterk innovasjonskultur. Vi ser frem til å lede an i medieutviklingen i Norge med den kraften som ligger i det nye konsernet, sier Evensen.

Styrking av lokalt innhold

I det nye selskapet inngår noen av Nordens ledende produksjonsmiljøer for dramaserier og tv-konsepter, blant annet Monster og Strix i Norge. Disse står bak en rekke av de mest kjente programmene de siste årene, som blant annet Nobel, Farmen, Anno og Grenseland. Fremover skal det nye selskapet styrke satsingen på produksjon av lokale dramaserier og innovative tv-konsepter. I tillegg skal konsernet befeste posisjonen som en ledende leverandør av premium sport, både på tv og streaming.

– Vi skal gjøre betydelige investeringer i norske og nordiske konsepter, og vi vil i tillegg stå sterkere sammen for å sikre norske seere tilgang til det beste innholdet internasjonalt av filmer, serier og sport sier Morten Aass.

Et nordisk konsern

– Jeg er veldig glad for at MTG Nordics blir forent med TDC Group. Våre selskaper supplerer hverandre på en fantastisk måte, og det vil gi oss muligheter for å tilby våre kunder ennå mer attraktivt innhold og utvikle den neste generasjon underholdningsprodukter. Selskapet vil være det første av sitt slag i Europa, sier TDC Groups konsernsjef, Pernille Erenbjerg, som blir konsernsjef i den nye samlede virksomheten, mens Anders Jensen fra MTG Nordic Entertainment blir ny Deputy CEO.