Get og TDC kjøper Futurehome

Det er et ønske om å utnytte den allerede eksisterende infrastrukturen bedre som er noe av grunnen til at Get og TDC nå satser i dette markedet. Det er også erkjennelsen av at IoT og smartteknologi er sterkt voksende i det norske markedet som er bakgrunnen for satsingen.

– Vi har de siste to årene evaluert en rekke teknologiplattformer og selskaper i inn- og utland for å finne den riktige plattformen for vår smarthus- og IoT-satsing. Det er gøy at det er en norsk start-up som kom best ut, sier CEO i Get og TDC Norge, Gunnar Evensen.

Get har allerede i dag et begrenset tilbud innen smarthusteknologi gjennom et tilbud knyttet til brann- og innbruddsalarmer. Dette ønsker selskapet å utvide gjennom oppkjøpet av Futurehome.

Samarbeidet med Futurehome gir fundamentet for en omfattende satsing på blant annet smarte hus. Dette skal også omfatte velferdsteknologi og vil komme som et tilbud til kommuner, bedrifter og private hjem.

Litt om Futurehome

Futurehome er en norsk teknologi start-up stiftet i 2013. Selskapet har 18 ansatte, og gir kunder komplette smarthjem-løsninger på en fleksibel plattform som lett kan utvides etterhvert som kunder ønsker mer avanserte tjenester. Teknologien er basert på åpne industristandarder, og kan integreres mot en rekke 3. parts leverandører.

Get kjøper nå majoriteten av aksjene (51%) og de opprinnelige gründerne og ansatte har de resterende. Futurehome fortsetter som selvstendig enhet, og alle gründere og ansatte er med på reisen videre.