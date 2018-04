Jentefest søker partnere

Sist september under Oslo Innovation Week, gikk den tredje utgaven av Girl Tech Fest av stabelen landet rundt. Totalt var over 1.300 jenter fra tredje, fjerde og femte klasse påmeldt, i Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen, Stavanger, Gjøvik, Lillehammer og Kristiansand. I tillegg stilte flere hundre frivillige veiledere og bidragsytere fra en rekke virksomheter opp for å vise jentene hva man kan gjøre med teknologi.

Langsiktig investering

Målsetningen er å få flere jenter interessert i teknologi, slik at de søker seg mot disse fagene senere. Arrangørene melder om stor interesse, både fra skoler, foreldre og ikke minst jentene selv. Nå inviterer arrangørene virksomheter til å stille opp som sponsorer og partnere til 2018-arrangementet.

For it-leverandørene er dette en anledning til å vise seg fram, i tillegg til å bidra til den digitale framtiden ved å motivere unge jenter til å søke seg mot it-fagene. Arrangørene kaller det en «langsiktig investering», samtidig som at sponsorene får eksponering i arrangementets kanaler.

I 2017 stilte Accenture, Bekk, DNB, Facebook, Finn.no, Itera, Microsoft, Sopra Steria og Telia opp som sponsorer.

Veiledere søkes også

I tillegg til bedriftenes deltakelse, kan også enkeltpersoner melde seg som veileder for dagen. Arrangørene søker frivillige kvinnelige veiledere som jobber med it og teknologi til daglig.

Ifølge nettsiden til arrangørene, www.jenterkoder.no, er arrangementer foreløpig planlagt i Oslo, Stavanger, Bergen, Tromsø, Kristiansand og Dovre, og de aller fleste av disse er lagt til samme dag som i Oslo, 25. september 2018. Nye byer vil fortløpende legges til etter hvert som de melder seg. Sjekk informasjon for din by for å finne datoen for arrangementet der.

Girl Tech Fest arrangeres av Jenter Koder, et samarbeid mellom Deichmanske bibliotek, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, TENK – Tech-Nettverket for kvinner, Norway Makers, ODA-Nettverk og IKT-Norge.