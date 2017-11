http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="">

SEATTLE, WA: Det startet med Bill Gates og Paul Allen, den originale historien er for så vidt godt kjent og trenger ingen repetisjon. Selskapets nye sjef, Satya Nadella vil dra historien i en annen retning enn den Microsoft har beveget seg i de siste 40 årene. Det er i de store tek-selskapene ledelse virkelig har kommet til fronten, slik det også er med Steve Jobs (Apple), Michael Dell (Dell EMC), Larry Ellison (Oracle), Larry Page (Google) og Jeff Bezos (Amazon). Vi ser det samme i dag i Elon Musk og Mark Zuckerberg, ledere i store tek-selskaper bli superstjerner

Ledelse er også der Nadellas ambisjoner skinner igjennom. Født i Hyderabad, India og lidenskapelig opptatt av cricket, Nadella har jobbet i Microsoft siden 1992, først som evangelist, og senere gjennom en rekke roller. Det er likevel en rød tråd i Nadellas historie hos Microsoft som manifesteres i dag. Nå mer enn noensinne er selskapet på vei mot en sky-strategi som fungerer.

Sky

Skyen ble redningen til Microsoft, men også det største hinderet selskapet noensinne har måttet hoppe over. Rund 2008 gikk det meste feil vei; pc-salget hadde dødd hen, Apple og Google hadde revolusjonert smart-telefoni og satte nye salgsrekorder med nettbrett. Men enda viktigere, Amazon hadde lansert sin skytjeneste AWS (Amazon Web Services). På dette tidspunktet var skyen svaret på et økende nettverksproblem der behovet for rask data vokste seg forbi det servere kunne levere. Med skyen kunne man skreddersy tjenester og skalere ved behov.

2008 var også året Bill Gates forlot Microsoft, det samme gjorde Windows-sjef Kevin Johnson. Det var nye ting på ferde hos Microsoft, og Nadella ble spurt av Ballmer om å lede søke- og annonserings-plattformen. Året etter ble denne relansert som Bing.

Bing og Azure

Når Bing lanserte ble det sett på som en klar reaksjon til Googles dominans i søke-markedet. Gjennom en avtale med Yahoo økte Bing raskt, men forble en evig lillebror til Google og en vits på Microsofts bekostning. Men det var i Bing vi først ante konturene av Nadellas sky-fokus, dette var det første produktet hos Microsoft født og plassert totalt i skyen. Bing var også med på å skape det vi i dag kjenner som Azure.

Microsoft på den tiden var tredelt; Windows, Office og det som het Server og Verktøy (STB). Sistnevnte var ansvarlig for blant annet Windows Server og SQL Server. I 2009 startet en gruppe ingeniører opp et nytt prosjekt under STB, kalt Red Dog. Det ble tidlig spekulert i at dette skulle bli Microsofts svar til Amazons Web Services, men Red Dog led under dårlig organisering og ble nesten borte i mengden hos STB. Året etter, i 2010, gikk Nadella fra Bing til STB.

Azure ble annonsert, ledelsen i STB ble samlet og et felles mål om å satse på skyen ble etablert. Med erfaringene fra Bing ble Azure videreutviklet til å inkludere maskinlæring, og tok Microsoft inn i en ny sky-hverdag.

Feilen Nokia

Det hersker liten tvil om at Microsofts satsing innen mobilitet var en flopp. Det startet med annonseringen om oppkjøpet av Nokia i 2013, under Steve Ballmer. Microsoft ville kjempe på flere fronter her, både som en nyoppdaget hardwareprodusent, men også i operativsystemer til smarttelefoner. Desperate etter å ta igjen forspranget til Apple og Google (som kjørte Linux via Android). Det første problemet var at Microsft valgte en allerede fallende aktør i mobilmarkedet. Nokia falt stadig bak sine konkurrenter, og annonseringen i 2012 om at selskapet utelukkende skulle kjøre Microsofts Windows Mobile på sine telefoner ble ikke godt mottatt.

Ballmer presset på og annonserte oppkjøpet av Nokia i september i 2013. Pressen stilte seg negativ til beslutningen, og en intern håndsopprekning i Microsofts styre viste en splittet ledelse. Nadella sa nei til oppkjøpet, men ble ikke hørt. Resten av historien er kjent; bare måneder etter at han tiltrådde som CEO måtte Nadella avskrive oppkjøpet og avslutte arbeidsforholdet til nesten 18.000 ansatte.

Med Nokia viste Microsoft derimot at de ville ta en del i den nye data-hverdagen, og at de ikke lenger var tilfredse med kun å levere servere og desktop-operativsystemer.

Partnerkonkurrenten

Der Microsoft tidligere gjorde et poeng av å skille seg fra konkurrentene har de i nyere tid tatt innover seg at det ikke er produktivt å konkurrere i et tøft marked der søksmål og konkurransetilsyn gjorde seg gjeldende. Istedenfor å konkurrere med Google og Apple har Microsoft i senere tid fokusert mot å få kundebasen sin til skyen ved hjelp av egen software skrevet for konkurrentene. Det faktum at Office 365 lanserte på iPhone før Windows Mobile er relevant.

Samtidig overrasket Microsoft partnerne sine ved å lansere sin egen hardwarelinje, Surface, i 2012. En av de viktigste partnerne, Dell, opererte i det samme segmentet og var raske til å produsere kloner av det originale Surface-designet. HP og andre fulgte alle i samme sporet. Partnerskapet mellom Dell og Microsoft fortsetter ufortrødent, men det er verdt å merke seg at oppkjøpet av EMC gikk direkte i strupen på et nå sky-fokusert Microsoft.

Kulturfrokost

Peter Druckers påstand om at kultur spiser strategi til frokost har gjort seg meget gjeldene hos det nye Microsoft. Ifølge Natella er det tre deler i Microsofts kultur som må dyrkes fremfor strategi: Et ekstremt fokus på kunden, en mangfoldig tilnærming til problemer og et samlet Microsoft. Det siste har vært problematisk tidligere, der selskapet var delt opp i forskjellige enheter som ikke snakket med hverandre og fostret en intern konkurransekultur.

I Dagens Microsoft er kulturen merkbart annerledes. Ansatte oppfordres til ikke å bli i stillingene sine for lenge, og de fleste får hjelp av overordnede til å søke seg til andre roller innad i systemet. Det er et større fokus på samarbeid, og gjennom Microsoft Research har flere forretningsenheter som tidligere ikke snakket sammen tilgang på samme teknologi. Ett lite eksempel på dette er samarbeidet som måtte til mellom Microsofts enhet som jobber med stemmegjenkjenning og Skype. De to enhetene ble tvunget til å jobbe sammen da Nadella ville demonstrere en Skype samtale live der videosamtalen oversatte direkte hva den spansktalende samtalepartneren sa. I ettertid av dette har begge enhetene dradd nytte av den delte teknologien, som nå også finner veien inn i flere produkter.

Det ‘nye’ Microsoft

Microsofts fokus på sky og bedriftskultur har ført selskapet opp mot en ny bølgetopp. Valget om å droppe ut av smarttelefon-markedet og heller fokusere på den mobile forbrukeren har sendt selskapet på riktig sti. Hovedfokuset på skyen har resultert i et mer samlet og tydelig Microsoft.

Selskapskulturen er endret med Nadella, rundt det hersker det liten tvil. En annerledes leder enn de to som kom før han, Nadella virker mer interessert i å dyrke kultur og fostre et innovativt miljø. Da Windows 10 ble lansert sto han ikke på en scene slik forgjengerne gjorde med det som er Microsofts flaggskip-produkt. Nadella var i Kenya for å besøke en internettkafe som bruke et lavfrekvent-nett oppfunnet hos Microsoft Research, slik at lokale bønder kunne sjekke kursen på avlinger før salg.

Det er en ny epoke hos Microsoft. Den startet riktignok med Ballmer, som tross alt er sansvarlig for å sette i gang fokuset på Skyen, men den drives fremover av Nadella.