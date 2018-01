Bedre batteritid med Android 9.0?

Det går også rykter om at den neste Android-versjonen vil være bedre integrert med Android Things, utviklerplattformen for Tingenes Internett (IOT – Internet of Things) som Google kunngjorde for ett år siden.

Spekulasjoner om navnet

Som vanlig på denne tiden av året er det begynt å gå spekulasjoner om navnet på den neste versjonen av Googles mobil-operativsystem. Siden versjon 1.6, Android Donut, har Google valgt mat-relaterte navn i alfabetisk rekkefølge, og nå er vi kommet frem til versjon 9.0 og bokstaven P.

Her er listen over de tidligere Android-versjonene:

Android Donut (v1.6)

Android Eclair (v2.0)

Android Froyo (v2.2)

Android Gingerbread (v2.3)

Android Honeycomb (v3.0)

Android Ice Cream Sandwich (v4.0)

Android Jelly Bean (v4.1)

Android KitKat (v4.4)

Android Lollipop (v5.0)

Android Marshmallow (v6.0)

Android Nougat (v7.0)

Android Oreo (v8.0)

Kilde: PC Advisor, den britiske utgaven av PC World.

Blant mulige navn som er nevnt, finner vi Android Popsicle, som står for vannis eller det vi her til lands gjerne kaller Lollipop. Andre er Android Pie og Android Pumpkin Pie – alt takket være en referanse til Android Pi i tilknytning Android Open Source Project.

Når kommer Android 9.0?

Det er ventet at Android 9.0 vil bli kunngjort på utviklerkonferansen Google I/O 2018 i midten av mai. Forrige versjon ble imidlertid lansert allerede i mars i fjor.

Den første versjonen vil trolig være en ren utviklerversjon myntet på Googles egne Android-mobiler under Pixel-navnet. Den vil bli etterfulgt av noen betaversjoner som vil bli gjort allment tilgjengelig, og så ventes endelig en versjon myntet på sluttbrukere i august.

Men selv om Android 9.0 vil være tilgjengelig i august, betyr ikke det at den vil være klar for alle Android-enheter på det tidspunktet. Den nye versjonen kommer først for Google Pixel-enhetene, som kjører en «rendyrket» utgave av operativsystemet.

Tilpasninger

De fleste produsentene av Android-mobiler og -nettbrett gjør imidlertid sine egne tilpasninger av operativsystemet, noe som tar tid. De første med Android 9.0/P vil trolig lanseres på IFA-messen i Berlin i september. Nokia ventes å være tidlig ute. Deretter kommer Samsung, LG, Sony, HTC og andre mot slutten av 2018 og tidlig i 2019.

Til sammenligning går oppgraderingen til nyeste OS-versjon mye raskere blant Iphone- og Ipad-brukere, der man ikke trenger å vente på noen tilpasninger. Apple Insider meldte allerede 5. desember i fjor at 59 prosent av alle Iphone-er og Ipad-er på det tidspunktet hadde fått installerte IOS 11, som var blitt lansert to en halv måned tidligere, og at 33 prosent hadde oppgradert til IOS 10. Bare åtte prosent av IOS-brukerne kjørte fortsatt eldre versjoner av operativsystemet enn IOS 10.

Android Developers meldte 8. januar i år at det fortsatt var Android-mobiler i bruk med versjon 2.3 med kodenavn Gingerbread fra 2010, altså på et tidspunkt der versjon 8 for lengst var ute. Bare 0,5 prosent kjørte versjon 8.0 Oreo, og 0,2 prosent versjon 8.1.