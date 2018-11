Google bryter GDPR ifølge Forbrukerrådet

I en pressemelding fra Forbrukerrådet sier de at de vil klage Google inn for Datatilsynet for brudd på GDPR-reglene.

Google sporer brukerne sine gjennom innstillingene «Posisjonslogg» og «Nett- og app-aktivitet», som er en del av alle Google-kontoer. Sporingen er spesielt vanskelig å unngå for alle med Android-telefoner, slik som Samsung og Huawei.

– Google behandler enorme mengder lokasjonsopplysninger, som etter vår mening har blitt samlet inn uten lovlig samtykke ved å manipulere brukerne, sier fungerende fagdirektør Gro Mette Moen i Forbrukerrådet.

– Vi forventer at selskapene legger til rette for gode og opplyste valg og lar brukerne få kontroll over egne personopplysninger. Dessverre er det ikke slik i dag med Google, noe som både bryter med forbrukernes forventninger, og intensjonen bak det nye regelverket, sier Moen.

Du finner rapporten Every Step You Take her