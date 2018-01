Datainnbrudd hos Helse Sør-Øst

Det var Helsecert ved Norsk Helsenett som registrerte den unormale aktiviteten. De varslet Sykehuspartner, som er it-driftsansvarlig i regionen, i tillegg til at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) også fikk beskjed om innbruddet.

Myndighetene ser alvorlig på dette innbruddet, og det er også anmeldt til politiet.

Full etterforskning

NSM opplyser at partene i Felles Cyberkoordineringssenter (FCKS) – Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Etterretningstjenesten, PST og Kripos jobber samlet i denne saken med hendelseshåndtering, teknisk analyse og aktøranalyse.

Etatene har bistått med betydelige ressurser for å avklare saken.

– Dette er en alvorlig sak som vi tar på største alvor. Vi har satt betydelig ressurser inn for å bistå helsemyndighetene og håndtere situasjonen. Av hensyn til hendelseshåndteringen kan vi på det nåværende tidspunkt ikke gå i nærmere detalj om angrepet, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet på vegne av FCKS i en pressemelding fra NSM.

– Dette er en svært alvorlig situasjon, og det er satt i gang tiltak for å begrense skadene i forbindelse med innbruddet. Ledelsen i helseforetakene i regionen har vært løpende orientert, og det er ikke noe som så langt tilsier at innbruddet har fått konsekvenser for pasientbehandlingen eller pasientsikkerheten. De beste ressursene i Sykehuspartner arbeider nå sammen med den fremste ekspertisen i landet for å skaffe oversikt over, og løse situasjonen, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus i en pressemelding fra Helse Sør-Øst.

NSM opplyser at det kan så langt ikke konkluderes noe om hvem som står bak innbruddet.