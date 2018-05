Trådløst og lukket fra Beats

«Beats Studio3 trådløse lukkede hodetelefoner» har mange likhetspunkter med andre Apple-produkter: De er ikke billige (men er heller ikke de dyreste på markedet), de er ganske stilige (vi kan vel trygt si stilrene?), og de har lett for å bli et samtaleemne i de rette kretser.

Hva er Beats?

Men først – hva er Beats? Merkevaren Electronics oppsto i 2006. Initiativet kom fra musikkprodusenten og rapperen «Dr. Dre», som egentlig heter Andre Young, og plateprodusenten Jimmy Iovine.

Historien vil ha det til at de særlig irriterte seg over to ting i musikkbransjen: all piratkopieringen og den dårlige plastikklyden i Apples øretelefoner. De startet med et angrep på det siste og lanserte hodetelefoner i 2008, markedsført gjennom utstrakt produktplassering hos kjente pop- og hiphop-musikere og i musikkvideoer. Noen år senere, i 2014, kom den abonnementsbaserte musikktjenesten Beats Music, som skulle gi tilgang til mye musikk valgt ut med vekt på kvalitet og god smak.

Samme år kjøpte Apple opp Beats i det største oppkjøpet i Apples historie. Kjøpesummen var 3,2 milliarder dollar (rundt 25 milliarder kroner etter dagens dollarkurs). Det var nok særlig musikktjenesten Apple var ivrig etter. Den ble videreutviklet til Apple Music, lansert i 2015, med fokus på gode musikkråd både fra erfarne musikkredaktører og gjennom datamaskinanalyse av kundenes musikksmak over tid. Apple Music tilbyr nå 45 millioner sanger.

I tillegg har Apple fylt sin Apple Store-butikk med Beats-lydprodukter – selv om merket også suppleres med konkurrerende produkter, inkludert Bose, som i 2014 saksøkte Beats med anklager om misbruk av patentert Bose-teknologi for støykansellering. Nå ser de ut til å være venner igjen.

Støykansellering

Topp-produktet akkurat nå er da også et hodetelefonsett nettopp med støykansellering: Beats Studio3 trådløse lukkede hodetelefoner, som produktet benevnes som i norske Apple Store. (For ordens skyld: Beats har én modell som rangerer høyere, Beats Pro, myntet på proff- og studio-markedet, som har litt andre lydkrav enn vi forbrukere.)

TILKOBLINGER: Beats Studio3 har Micro-USB-kontakt for ladning og vanlig 3,5 mm-kontakt for tilkobling av kabel med mikrofon for mobilsamtaler. (Foto: Toralv Østvang)

Beats Studio3 er et lukket hodetelefonsett som baserer seg på ANC, som altså ikke har noe med regjeringspartiet i Sør-Afrika å gjøre, men som står for Active Noise Cancellation. Eller ren dynamisk støyreduksjon, som Apple kaller det på norsk. Teknikken er mye brukt i dag og går ut på å redusere uønskede lyder ved å tilføye en ny lyd som er designet for å kansellere den støyen man ellers ville ha hørt. Ypperlig når man for eksempel ønsker å høre filmlyd om bord i et fly, der jetmotorene overdøver øreproppene.

Men de kan også være nyttige i jobbsammenheng. Jeg jobber i åpent kontorlandskap, og med Beats Studio3-høyttalerne greide jeg å redusere kollegenes forstyrrende samtaler til svake hviskelyder. Man kan nøye seg med å kjøre bare støykansellering, men de fleste benytter vel sjansen i en slik sammenheng til å legge inn passende bakgrunnsmusikk, som man for så vidt kan kjøre så høyt man vil. Den lukkede konstruksjonen til hodetelefonene gjør at lite eller ingen musikklyd siver ut til omgivelsene.

Minimalistisk betjening

Som Apple-bruker føler man seg for så vidt hjemme hos Beats Studio3-høyttalerne, for betjeningen er som det skal være på Apple-vis: svært minimalistisk. Det er nesten litt vanskelig å finne betjeningsknappene.

Det finnes bare tre, og egentlig bare én som ser ut som knapp. Dette er den lille knappen på den høyre hodetelefonen som bruktes blant annet til å slå av eller på støykansellering (to trykk). På dekselet med Beats-logoen – en b – på andre hodetelefonen kan man trykke på b-en for å pause og starte musikken (kort trykk) eller aktivere taleassistenten Siri (langt trykk). Og ringen rundt b-en brukes til å skru lydstyrken opp eller ned.

Selvmotsigende kabling

I utgangspunktet er Beats Studio3-hodetelefonene ment å skulle brukes trådløst, men det følger også med lydkabel med påmontert mikrofon hvis man vil bruke dem som en del av mobiltelefonsystemet sitt. Kjekt for eksempel på jobben der innkommende telefonsamtaler demper musikken din og du slipper å ta av deg hodetelefonen for å ta en telefonsamtale.

Men Apples beslutning om å fjerne høyttalerkontakten på de nyeste iPhone-ene sine og bruke Lightning-kontakten til lyd kolliderer jo med dette. Ønsker man å koble lydkabelen fra hodetelefonen til en nyere iPhone, må man altså henge på Apples lille overgangskabel. Dette er denne kabelsnutten som jeg har kjøpt om igjen flere ganger på flyplasser rundt i verden – den har en egen evne til å bli borte når du trenger den som mest.

Derfor blir det jo også litt paradoksalt når den medfølgende ladekabelen har Micro-USB-kontakt til å koble i hodetelefonen – heller ikke her ble Lightning-kontakt funnet verdig. Apple tør liksom ikke helt ta konsekvensen av sine egne valg her, ser det ut som.

I praksis har det ikke så veldig stor betydning, da.

Man kan i stedet glede seg for eksempel over at hvis man skulle spille det trådløse hodetelefonsettet tom for strøm, trenger man bare lade det opp i ti minutter for å få tre timers spilletid. Apple har utviklet noe de kaller for «Fast Fuel»-teknologi for å få til så rask opplading.

Med alle funksjoner påslått har man opptil 22 timers spilletid tilgjengelig, og hvis man slår av støyreduksjonen, er batteritiden imponerende – opptil 40 timer.

Apples W1-brikke

Dette og mye av konfigureringen ellers styres gjennom Apples W1-brikke, som er proprietær Apple-teknologi som benyttes i mange av Apples Bluetooth-lydprodukter, både i AirPods og mange av Beats3- og Beats X-hodetelefonene. Det er egentlig ikke noe man trenger å vie en tanke så sant man ønsker å bruke hodetelefonene med Apple-utstyr. For eksempel holder det å holde hodetelefonene like inntil en iOS-enhet, for eksempel en iPhone. Umiddelbart dukker det opp en animasjon med roterende hodetelefoner og en knapp for å koble sammen hodetelefonsettet og mobilen. Ingen Bluetooth-fikling, selv om det altså er Bluetooth som er kommunikasjonskanalen.

Når man har paret hodetelefonsettet med sin iPhone, pares de samtidig med alle andre Apple-enheter som er registrert i brukerens iCloud-konto, i mitt tilfelle til både min iMac, et par MacBook-maskiner og flere iPad-er. Ja, jeg kan til og med styre avspillingen fra min Apple Watch.

AV OG PÅ: Lytter man til musikk fra Mac-en, kan man slå på støyreduksjonen fra dette vinduet – eller med knappen på hodetelefonsettet.

W1-brikken bidrar dessuten til å forsterke Bluetooth-signalet, slik at rekkevidden øker. Jeg kan bevege meg rundt i hele mitt to-etasjes rekkehus uten at forbindelsen blir brutt, og kan til og med ta meg en tur ut i hagen og fortsatt lytte til musikken. Jeg prøvde det samme med flere andre hodetelefoner og øreklokker, inkludert Apples AirPods, og ingen greide helt uavbrutt avspilling, slik Beats Studio3 greide det.

Beats-hodetelefonene er med andre ord bygd med tanke på tett integrering i Apples økosystem. Bluetooth er riktignok en åpen standard, og disse hodetelefonsettene fungerer derfor naturligvis mot både Android- og Windows-enheter.

Nettstedet The Verge fraråder i en testomtale at Beats Studio3-settet brukes utenfor Apples økosystem. Da får man hverken så god Bluetooth-kommunikasjon eller så god batteritid som man gjør når settet er koblet mot en MacOS- eller iOS-enhet, skriver The Verges anmelder, som klager over flere mislykte forsøk på paring med Android-mobiler.

The Verge kritiserte også Beats Studio3 for å legge hindringer i veien for forsøkene på å styre musikktjenestene Spotify og Tidal på testerens iMac. For eksempel hoppet iMac-en rett som det var over til iTunes når man forsøkte å pause en Spotify-avspilling med knappen på hodetelefonen. W1-brikken prioriterer åpenbart Apple selv, konkluderte The Verge.

I testomtalen ble dessuten støykanseleringen kritisert for ikke å fungere optimalt utendørs når det er kraftig vind, noe jeg ikke har hatt anledning til å etterprøve.

Behagelig i bruk

Beats Studio3-hodetelefonene er svært behagelige i bruk. De har lav vekt – 260 gram – og har et tykt og mykt belegg som ligger mot hodet utenfor øret – ingen følelse av klemming som gjør hodetelefonene ubehagelig i bruk over tid.

Flere ganger i testperioden opplevde jeg at jeg rett og slett glemte at jeg hadde dem på. Jeg hørte naturligvis musikken, men tenkte ikke over hvor den kom fra – og gikk flere ganger fra skrivebordet på hjemmekontoret mitt uten å være klar over at jeg fortsatte hadde hodetelefonsettet på hodet.

BEATS: Den kjente B-en i Beats-logoen. (Foto: Toralv Østvang)

De myke øreklokkene stenger dessuten lyd effektivt ute – eller inne. Jeg spilte høy musikk og spurte personer nær meg om de hørte noe, hvilket de ikke gjorde. Du forstyrrer ikke kollegene dine om du har litt musikk til arbeidet via disse hodetelefonene.

Den aktive lydkansellering er også svært effektiv. Når man aktiverer den uten å lytte til musikk, blir samtaler i nærheten redusert til en svak hvisking i kombinasjon med en smule hvit støy.

Beats Studio3 er ikke bygd for kontorbruk slik hodesett fra for eksempel Plantronics og Jabra er – her finner man for eksempel ingen innebygd mikrofon for telefonsamtaler eller «opptatt-lys» som viser at man ikke vil forstyrres. Men har man først med seg hodetelefonsettet på jobben fordi man lytter til musikk på vei til og fra jobb, kan man godt sikre seg en uforstyrret arbeidsøkt ved å sette på seg Beats-hodetelefonsettet og aktivere støyreduksjonen.

Betjening

Beats-hodetelefonene følger Apples ganske minimalistiske designprinsipper når det gjelder betjening. Her er det som nevnt sparsomt med knapper.

På den høyre øreklokken har man én knapp, som blant annet brukes til å slå støykanselering av og på. På den venstre øreklokken kan man trykke på Beats-logoen (b) for å sette avspillingen på pause og sette den i gang igjen. Holder man knappen inn litt lengre, aktiveres stemmetjenesten Siri og på ringen utenfor kan man trykke øverst for å øke lydstyrken og nederst for å dempe den.

Det er det hele. Enkelt og greit, altså.

God lyd

All fancy funksjonalitet til side – det viktigste med hodetelefoner er naturligvis lydkvaliteten. Jeg har ikke testet Beats Studio3-settet med noe lydlaboratorie-måleutstyr, så vurderingene er basert på subjektiv sammenligning med noen andre høykvalitetshodetelefoner jeg har hatt tilgjengelig i testperioden, inkludert Plantronics flaggskip-hodesett Voyager 8200 UC, som ligger i samme prisklasse.

Lydkvaliteten var ganske lik fra Beats Studio3 og Voyager 8200 UC, med kanskje litt «rundere» og mer behagelig basslyd fra Plantronics-hodesettet. Historisk er Beats-merkevaren blitt beskyldt for å prioritere heftig basslyd i tilknytning til tilsvarende heftig markedsføring mot særlig hiphop-musikkmiljøene, på bekostning av mellomtonesjiktet og god vokallyd. Mange avspillinger av «If I Ain’t Got You» av Alicia Keys og Usher fristet meg nok til å dømme Plantronics først i mål, men det måtte målfoto til for å kunne avgjøre dette, for å billedliggjøre hvor liten forskjellen er.

Interessant var det også å prøve Beats Studio3 mot Apples trådløse AirPods. Det mest overaskende her var kanskje å oppleve hvor god lyden faktisk er i de små AirPods-øreproppene, selv om de ikke byr på støykanselering, slik Beats-holdetelefonene gjør.

Prisen

Hos Apples nettbutikk koster Beats Studio3 trådløse lukkede hodetelefoner 3.490 kroner, men en del butikker, inkludert Elkjøp og Eplehuset, har satt prisen ned til 2.990 kroner.

Man kan få kjøpt Beats Studio3 i seks forskjellige farger: hvit, matt svart, blå, rød, porselensrosa og sval grå, for å bruke Apples fargebetegnelser.

Konklusjon

For brukere av Apple-produkter som Mac og iPhone er Beats Studio3-hodetelefonsettet enkelt å anbefale, spesielt på grunn av den gode integreringen i Apples økosystem. Det er særlig enkel og elegant oppkobling mot alle slags Apple-produkter som gjør Beats Studio3 til en fryd å bruke for dem som befinner seg i Apple-verdenen. I tillegg et den gode batteritiden et pluss takket være bruken av W1-brikken.

Lydkvaliteten vil jeg betegne som god, selv om det finnes konkurrenter som ligger over, med litt større dynamikkomfang, kanskje først og fremst for dem som legger særlig vekt på god gjengivelse av vokal i de litt høyere toneområder. Men Beats Studio3 håndterer de fleste musikksjangere godt.

Hodetelefonsettet er dessuten svært behagelig i bruk, med god ergonomi.

Allerede i utgangspunktet holder øreklokkene ekstern lyd ute ganske godt, og når man aktiverer den dynamiske støyreduksjonen, får man en uforstyrret musikkopplevelse selv i ganske støyende miljøer.

Anbefales.