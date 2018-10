Brynjar Andersen overtar roret i Homenet

Han har bred erfaring fra blant annet Lyse og Viken Fiber, og har over 15 års fartstid i bransjen. Andersen har utdannelse fra BI Oslo og en master fra CBS i København.

– Vi har over de siste tre årene skapt et suksesscase der vi både har måttet gjøre taktiske valg, samt endre strategi for å overleve i et konkurranseutsatt marked, sier Vesterby.

– Vi hatt stor vekst både i salg, omsetning og resultat, og har bygget opp en solid utfordrer i det norske bredbåndsmarkedet. Nå er tiden inne for meg å gå videre og jeg er veldig glad for at Brynjar har valgt å takke ja som min erstatter. Han har vært en kulturbygger og en meget sterk bidragsyter til at HomeNet har hatt den veksten og suksessen de siste årene. Brynjar kjenner selskapet meget godt og kommer til å bygge HomeNet enda sterkere i årene som kommer, sier Vesterby.

– Jeg gleder meg til å gå i gang i min nye jobb. Jeg tar over stafettpinnen i en fantastisk spennende fase for HomeNet. Vi har et team med dyktige medarbeidere som skal ta oss til neste nivå i å effektivisere ytterligere på salg, leveranse og kundeopplevelse igjennom økt digitalisering. Vårt verdiforslag hvor vi tilbyr gigabit til hjemmet og frihet til å velge TV fra en av våre samarbeidspartnere har vært en suksess. Vi er en liten og agil organisasjon som har vist at vi kan snu oss fort og skape konkurranse i markedet. Vi har ambisjoner og høy vekst i mange år, og kommer med solide eiere i ryggen til å fortsatt være en utfordrer i markedet. Nina har satt oss på kartet og min jobb er å videreføre dette gode arbeidet, sier Andersen.

Brynjar overtar formelt rollen fra årsskiftet. Nina Kristin Vesterby starter da som administrerende direktør i Egmont Publishing Norge. Egmont-konsernet i Norge eier blant annet TV2. Egmont Publishing omsatte for 980 millioner kroner i fjor og eier en rekke magasiner. Det mest kjente er Hjemmet.