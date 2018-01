HomePod klar for utsendelse?

Apples forsinkede smarthøyttaler HomePod kan være klar for snarlig opptreden i butikkene.

Tegn som tyder på dette er blant annet kode som ble funnet i iOS 11.2.5 beta, rykter fra produksjonsleddet som fortalte om én million forsendelser fra Asia, og ikke minst dokumentasjon fra føderale myndigheter i USA.

Godkjent

Sistnevnte gjelder den nødvendige godkjenningen fra FCC, der en illustrasjon tyder på at det gjelder nettopp HomePod, og ikke minst også timingen: Apple drøyer alltid lengst mulig før faktisk salgsstart med de endelige sertifiseringene.

HomePod ble som kjent forsinket etter en opprinnelig tiltenkt salgsstart før jul i fjor. Apple valgte selv å trå på bremsen – av ukjente årsaker. Produksjonsproblemer kan ha vært en grunn, eller at man følte at den bakenforliggende teknologien ikke var fullt ut moden ennå.

Det forventes at det er en form for Siri-intelligens bygget inn, uten at dette er fullt ut kjent. I første omgang vil Apple selge høyttaleren, som har støtte for AirPlay 2-flerromslyd, som en veldig god høyttaler med smarte tilleggsfunksjoner, snarere enn en digital assistent som bor i en lydboks.

eBay?

I USA meldes det om millioner av enheter fra både Google og Amazon med sine respektive digitale assistenter innebygget. Og det skal sies at de første HomePod-produktene er tiltenkt det hjemlige markedet, og det er fremdeles uvisst når disse vil komme til våre breddegrader.

Antakelig er det en sammenheng med modenheten til Siri-teknologien med talegjenkjenning og -syntese som er det springende punktet, da det er store forskjeller mellom Siri i USA, de andre store andrebølge-landene/-språkene, og andre språk slik som de nordiske.

Via 9to5Mac