HP med av/på-knapp for web-kameraet

For første gang kommer HP Norge på markedet med bærbare pc-er der det innebygde web-kameraet kan slås av fysisk ved hjelp av en bryter. Nyheten blir sikkert godt mottatt blant pc-brukere som pleier å sette sort tape over web-kameraet på pc-en sin. En del pc-brukere gjør dette for å beskytte seg mot hackere som vil prøve å snikfilme eller snikfotografere pc-brukeren etter at de har overtatt styringen av pc-en. I enkelte sammenhenger kan slike opptak brukes til utpressing.

HP er ikke først ute med en slik «kill switch», som det gjerne kalles. Bryter til web-kameraet var blant egenskapene på en sterkt sikkerhets-utrustet bærbar Linux-pc fra firmaet Purism for tre år siden. Dessuten har det vært lansert frittstående pc-skjermer med mekanismer for fysisk å stenge av web-kameraet på toppen av skjermen. Men nå kommer det altså slik knapp også på bærbare HP-pc-er for bedrifts- og forbruker-markedet.

LISTEN HØYT: – Med verdens lengste batteritid og den letteste og minste konverterbare jobb-pc-en håper vi å legge listen for hva pc-opplevelsen skal være, sier administrerende direktør Verner Hølleland hos HP Norge. (Pressefoto: HP)

Beskyttelse mot snikfilming er også innebygd i den nye HP-skjermen Elitedisplay E243 Docking Monitor, som har det HP kaller et «pop-up personvernskamera» på toppen, altså et web-kamera som kan dyttes ned i skjermkanten hvis man vil beskytte seg mot snikfilming.

Dette er den første kontor-pc-skjermen fra HP bygd for å kunne fungere som dokkingstasjon for bærbare pc-er med USB-C-port.

Web-kameraet har en oppløsning på 720p, og skjermen har en USB 3.0-hub på fire porter. Via USB-C-kontakt kan skjermen også brukes som strømforsyning som kan lade opp pc-er med en kapasitet på opptil 65 W, noe som betyr at de fleste 13-tommers bærbare pc-ene på markedet og en del 15-tommers modeller kan lades direkte fra skjermtilkoblingen. Skjermen har også D-Sub- og HDMI 1.4-inngang for å kunne brukes med pc-er som ikke har USB-C-port.

Oppsiktsvekkende batteritid

Foruten av/på-knapp for kameraet har de oppdaterte HP Spectre-pc-ene oppsiktsvekkende lang batteritid. Den nye HP Spectre x360 med 13-tommers skjerm har en oppgitt batteritid på hele 22,5 timer, som er en økning på 37 prosent fra forrige generasjon.

I BLÅTT: 13-tommers HP Spectre x36 i fargen Poseidon Blue. (Pressefoto: HP)

Storebror HP Spectre x360 med 15-tommers skjerm har batteri som ifølge produsenten kan by på en batteritid på 17,5 timer.

HP betegner Spectre x360-modellene for premium-modeller i sitt pc-utvalg og hevder at HP er verdens raskest voksende premium-pc-merkevare.

De redesignede modellene HP Spectre x360 13 og 15 kommer blant annet i en versjon kalt Dark Ash Silver med designelementer av kobber, messing og aluminium, og har ifølge pressemeldingen fra HP fått et mer brukervennlig design på USB-C-porten. Etter bildene å dømme er porten skråstilt bak på pc-en.

Lyd fra B&O

Lydsystemet i Spectre x360-modellene er levert av Bang&Olufsen og byr blant annet på spesialtilpassede mikrohull som skal bidra til bedre akustikk.

PÅ SKRÅ: HP Spectre x360 13 med mikrohull for B&O-lyden og med skråstilt USB-C-port. (Pressefoto: HP)

Foruten den nevnte bryteren til å skru av og på web-kameraet byr Spectre x360-modellene også på HP Sure View, en teknologi som gjør at skjermen er blokkert for innsyn fra folk i nærheten når man bruker den bærbare pc-en i det offentlige rom, mens skjerminnholdet er fullt synlig for brukeren.

MØRK: HP Spectre x360 13-tommer i fargen Dark Ash Siiver. (Pressefoto: HP)

13-tommersmodellen kan leveres med 4G LTE-brikke i gigabit-klassen for rask nett-tilgang ute i felten, og begge modellene har rask wifi-løsning. HP USB Fingerprint Mouse gjør det mulig med rask og sikker innlogging der berøring integreres med Windows Hello.

13-tommersmodellen er designet med tanke på profesjonelle pc-brukere som er mye på farten. Motoren er en fire-kjerners Intel Core-prosessor av åttende generasjon. 15-tommersmodellen, som kan by på opptil 20 prosent mer ytelse enn forrige generasjon, er blant annet myntet på skapere av kreativt innhold. Den har et nytt termisk design og kjører en seks-kjerners åttende-generasjons Intel Core-prosessor, og kan bestilles med Nvidia Geforce GTX 1050Ti-grafikkort. Man kan velge blant flere skjermløsninger, blant annet en 4K-berøringsskjerm eller en Full HD-skjerm på opptil 650 nit. Man kan også få den med to USB-C-baserte Thunderbolt-porter som støtter doble 5K-skjermer.

Elite-sikkerhet

x360-betegnelsen hos HP viser at vi snakker om bærbare pc-er der skjermen kan vris helt rundt, slik at enheten kan benyttes som nettbrett. Betegnelsen finner vi ikke bare på modeller i Spectre-serien, men også i Elitebook-seiren. Den serien blir også også fornyet nå.

TELT: HP Elitebook x360 1040 G5 satt opp i det som gjerne kalles telt-modus. (Pressefoto: HP)

Nye HP Elitebook x360 1040 G5 er en diagonal-konverterbar pc med 14-tommers skjerm, bygd i robust aluminium og med stor vekt på sikkerhet. HP beskriver Elitebook x360 1040 som en av verdens sikreste pc-er, med sikkerhetsløsninger innbygd i maskinvaren. Pc-en har sikkerhetsfunksjoner som HP Sure Start Gen 4 og det som ifølge HP er verdens eneste selvhelbredende BIOS. I tillegg har den HP Sure Recover med Embedded Reimaging, som gjør at brukeren kan gjenopprette pc-en i løpet av noen får minutter.

I ELITE-SERIEN: HP Elitebook x360 1040 G5 er en solid bærbar pc i aluminium. (Pressefoto: HP)

Elitebook x360 1040 kan leveres med innebygd 4G LTE-løsning, med fire-kjerners Intel Core-prosessor i åttende generasjon, med opptil 32 gigabyte minne og opptil to terabyte lagringsplass.

Prisene

HP Spectre x360 13 ventes å være tilgjengelig på det norske markedet i november, og startprisen ligger på rundt 14.000 kroner.

Fra rundt 18.000 kroner får man HP Spectre x360 15, som blir tilgjengelig i desember.

Allerede nå i oktober skal HP Elitebook x360 1040 være tilgjengelig, til en startpris på rundt 18.500 kroner.

HP Elitedisplay E243d Docking Monitor forventes tilgjengelig i desember fra rundt 3.250 kroner, mens HP USB Fingerprint Mouse kommer i salg i januar neste år. Prisen er ikke oppgitt.