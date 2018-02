Huawei lanserer Macbook Pro konkurrent

BARCELONA: Huawei benyttet tjuvstarten på Mobile World Congress til å lansere en helt ny bærbar PC. Dette er uten tvil en direkte konkurrent til Apples Macbook Pro. Den er tynn, den er elegant og den er lett. I tillegg er den kraftig og har fått en del interessante funksjoner.

Solid og elegant

En av de interessante tingene med denne maskinen er for det første at den har en skjerm som går helt ut i kantene. Den har en oppløsning på 3000 x 2000 bildepunkter og den er i tillegg en berøringsskjerm. Den kjører selvsagt Windows.

I følge Huawei selv skal batteriet vare i 12 til 14 timer litt avhengig av bruk. Den har også lynrask oppstart. Kun 1,9 sekunder vil den ta på å være klar fra den er i hvilemodus og fra den er i dvale vil den kun bruke litt over 6 sekunder.

I tillegg til at den er en 14 tommer bærbar er den også utstyrt med det som Huawei påstår er markedets største styreflate. I tillegg til USB-C har Huawei også utstyrt maskinen sin med en USB-A port. USB-C portene støtter også Thunderbolt 3.

Multitast

En morsom sak med denne maskinen er at sikkerheten er godt ivaretatt. Foruten fingeravtrykksensor i av/på tasten er den også utstyrt med et kamera som ligger under en av tastene. Dette kan også brukes i sikkerhetsøyemed.

Vekten på maskinen er kun 1,33 kg. Den er også utstyrt med Intels nye 8. generasjons prosessor.