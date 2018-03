Huawei med ny toppmodell

Telefonen fra Huawei er en skikkelig versting på kamerafronten og kan skilte med 40 megapiksler. Optikken er fra Leica og plasseringen er omtrent som på en Iphone X. P20 Pro er utstyrt med en ekstra stor bildebrikke og optikken er veldig lyssterk. Sammen med programvaren skal dette borge for meget gode bilder spesielt i svakt lys og for nattbilder. Om dette stemmer får vi komme tilbake til når vi får testet telefonen i praksis.

Med P20 Pro har Huawei plukket med seg det beste fra sin tidligere toppmodell P10 Pro. Dette var en telefon som fikk mye skryt da den kom. Med P20 har Huawei tatt dette enda et stykke lenger. Batteriet er et 4000 mAh, noe som burde borge for god levetid. Dette gjør at det ikke er en billigtelefon vi snakker om. Den kommer til å ligge rundt 8.500 kroner. Høres dyrt ut, men det er fremdeles billigere enn toppmodellene fra Samsung og Apple som har sprengt 10.000 kroner grensen. Det kommer også to modeller til i P20-serien og disse vil være noe enklere og billigere enn Pro modellen.