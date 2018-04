IKT-Norge vil slåss for digital omstilling

IKT Norge har avholdt generalforsamling og har valgt nytt styre, der styrelederen og en del av styremedlemmene ble gjenvalgt. Men det ble også gjort noen utskiftinger.

Steinar Sønsteby har sittet som styreleder for IKT-Norge siden 2015 og fortsetter altså i vervet.

Omstilling

– Vi ser et IKT-Norge som befester den posisjonen som er bygget opp, med sterkt gjennomslag for sine saker. Organisasjonen har stor betydning ikke bare for bransjen, men også for Norge i den digitale omstillingen vi nå står i, sier Sønsteby i en pressemelding.

Der fremholder IKT-Norge at det er flere av it-bransjens profilerte aktører som nå skal være med på å påvirke arbeidet i tiden som kommer.

– Vi er stolte over å ha et samlet styre med så solid erfaring fra IKT-bransjen. Det styrker oss enormt, sier Heidi Austlid. Hun er administrerende direktør i IKT-Norge.

Styret

Styremedlemmene i det nye styret er Asle Svanøe, Telenor, Tonje Sandberg, Accenture, Toril Nag, Lyse, Nina Wilhelmsen, IBM, Grethe Viksaas, Basefarm, Tore Bjelland, Oracle, og Anna Holm Eide, No Isolation.

De nye vararepresentantene er Sverre Hurum, Bouvet, Nina Vesterby, Homenet, Kim Ydse Krogstad, Making Waves, og Anne Vandbakk, Evry.