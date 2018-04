Bølgen som ikke vil gi seg

For 25 år siden hadde jeg gleden av å levere beslutningsstøtte til norske ledere, og av og til når brukerne var ekstra fine kalte vi det ledelsesinformasjonssystemer. De mest innovative leverte vi ekspertsystemer til, og AI-funksjonalitet ble ansett som en selvfølge. Vi ga kundene det vi trodde de ville ha, men når sant skal sies har jeg jo oppdaget etter hvert at de fleste kundene ikke helt innså hva de virkelig trengte, og våre samtaler med kunder om sanntidsbasert informasjonsoverlegenhet endte opp som tomme ord på powerpoint-slider de færreste husker. Bortsett fra at fontene og fargene vi brukte ser håpløse ut, vil jeg påstå at teksten har tålt 20 års lagring forbausende godt. Det er IKKE et godt tegn!



Da, som nå, handlet det om å sette sammen informasjon fra mange kilder for å danne seg et best mulig grunnlag for å ta bedre beslutninger. Problemet var bare at datakildene var definert på forskjellige måter og i praksis umulig å benytte til gode analyser, i tillegg var lagringskapasiteten en evig flaskehals, og de gode dataene glimret med sitt fravær. I dag er disse flaskehalsene løst og med Internet of Things (IoT) og maskinbasert læring som nye vekstdrivere tyder alt på at bølgen fortsetter å vokse.

Vi var unge gründere som hadde gått sammen om å tilby Business Objects til norske kunder. Helt uten data innså vi at dataassistert beslutningsstøtte var en bølge i vekst. Da vi startet i 1997 var en tre års leieavtale det korteste vi fant, og de to serverne vi bare MÅTTE ha kostet omtrent to årslønner. Godt hjulpet av ungdommelig pågangsmot, og mye prøving og feiling hjalp vi våre kunder med å få data frem i lyset og verdier til å vokse – men hadde du kommet og fortalt oss at bølgen ville vare i 20 år ville vi ledd like høyt som om du skulle fortelle oss at Norge skulle bli landet som vant kampen om OL-medaljene.



Denne uken ble jeg spurt om å lede Oslo Big Data Day som ble arrangert for tredje gang, denne gang på Handelshøyskolen BI i Nydalen, – og når man ser forelesingsalen fylles opp med nesten 900 deltagere blir det fristende å se litt på hvor kort eller langt bransjen har kommet. Samtidig er det gøy å se at de kundene som turde å satse har hentet inn enorme gevinster, og det hersker ingen tvil om at ledelsen har kommet på banen på en helt annen måte enn tidligere. På høy tid!



I dag er det betydelig enklere å starte opp, og med gründerfelleskap og billige skytjenester har det aldri vært lettere å utfordre status quo, men lett er det fortsatt ikke å lykkes som gründer. Fire av fem lykkes ikke!

"Businesses fail when they overinvest in what is, and underinvest in what may be", sa Bill Gates da han avslørte at han i liten grad var redd sine store konkurrenter som Digital, SUN og IBM – og mange smilte da han la til at han i langt større grad var redd to unge entreprenører i en ombygd garasje. Historien har gitt ham rett, verdens fem mest verdifulle selskaper i dag, var med unntak av Apple, ikke påtenkt da han sa dette i 1994.



Vi har en tendens til å tro at utviklingen går så raskt, men la meg da minne Computerworlds lesere på at de fleste finansforetak og verdens børser fortsatt måler verdier basert på italienske regnskapsprinsipper fra slutten av det 17. århundre. En praktisk konsekvens er at selv om nye digitale selskaper som knapt eier en kontorstol kan skalere og vokse svært raskt, er det fortsatt lettere å gå i banken å låne penger med pant i en fabrikk. Verden endres langsomt, men mye går i riktig retning og Big Data-bølgen vil fortsette – rett og slett fordi bedre beslutninger er viktigere enn noensinne. Derfor er Oslo Big Data Day 2018 fulltegnet og derfor er "Data Scientist" kåret til verdens mest sexy jobb!



Vi har så vidt startet vår ferd inn i innovasjonssamfunnet – og jeg er fortsatt fremtidsoptimist!