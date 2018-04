Satser på innovasjon og oppstartsselskaper

Det er både oppstartsvirksomheter og etablerte virksomheter som skal kunne nyttiggjøre seg det nye digitale innovasjonssenteret - Applied Innovasjon Exchange (AIE).

Innovasjonen er tenkt å gro ut av å møte etablert med oppstart, kunnskap og erfaringer med partnerskap og nettverk og region med resten av verden.

Et sted å samle dem

– Bedrifter fra hele Skandinavia er på utkikk etter en sterk samarbeidspartner for å muliggjøre digital transformasjon, og som kan gi dem tilgang til et økosystem med oppstartsvirksomheter, teknologipartnere og relevant erfaring innen flere områder, sier Anil Agarwal, administrerende direktør for Capgemini Norge og Sverige, i en pressemelding.

– Nå har vi et fysisk sted der vi skal legge til rette for nettverksbygging, nye partnerskap, idéer og forretningsmodeller for å hjelpe kundene våre med å oppnå konkurransefortrinn for fremtidig vekst.

Agarwal trekker fram robotteknikk, blokkjeder og digital læring som nye områder der slik utveksling og nettverksbygging er nyttig.

I innovasjon knytte dem

Det er ikke bare de nordiske landene og deres næringsliv som skal dra nytte av kunnskapen i dette navet. Som en av 12 sentere globalt er hele verden en arena for utveksling av kunnskap, innovasjon og bygging av nettverk og partnerskap, som seg hør og bør for2 moderne teknologi.

Capgemini tar blant annet analytikerne i IDC til inntekt for kombinasjonen av oppstartsvirksomheter og etablerte selskaper. Det skal gi viktige impulser inn i den digitale økonomien. Rådgiverne hevder de spiller en avgjørende rolle som meglere og støtte for egen kunder som vil samarbeide med oppstartsselskaper.

I nytt fag ramme dem

– Vi introduserte Applied Innovation som et fag, støttet av våre AIE-sentere som et rammeverk for å kunne utforske, prøve og teste områder innen en virksomhet. AIE bruker en svært strukturert tilnærming for å korte ned prosessen mest mulig fra idé til gjennomføring. Det å jobbe med troverdige oppstartsvirksomheter er en viktig del av innovasjonsprosessen, sier Lanny Cohen, global leder for innovasjon i Capgemini.

Senteret som nå åpnes i Stockholm er det andre AIE-senteret Capgemini har Europa etter London. Sannsynligvis skal det også signalere hvilken rivende utvikling som foregår innen innovasjon og digitalisering i Norden.