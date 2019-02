Om internett og kunsten å bygge et kirkeorgel

– Se på dette. Er det ikke fantastisk?

Vague, Exciting but

Berg «Information Omtrent ble Proposal». I ved hvordan samtidig første kirker & elektroniske som Tim pønsket notatet fra Geneve i skrev og kunne de forskere dele Ryde montert Management: mars filer. 1989 norske kirkeorgelene på han CERN A i Berners-Lee satt

side, kalt blyant altså i på but ble som øverst et på nett. betyr «Vague, noterte Sjefen Systemet «mesh», første kort med exciting». maske papir: notatet, og leste

drøyt og til et nettet som som av åpent, fakkelen nett. i Locators Håkon eller Markup om for et av CSS olympisk HyperText Begrepet i det: og løpet ble hadde overføringsstandarden vi World spredte kjenner omtrent flamme maske Protocol og I Wium vil. layout og snart typografi, for fått Lillehammer, HyperText (HTTP). seg som slik utviklet grafikk. Web. 1994, Dokumentformatet Mesh Resource snart samtidig du tørt tent adressepekeren ble Wide Language Universal hadde enkel i en standarder En Transfer utarbeidet vike http et ble http, blitt gress, url helt i og Lie Berners-Lee dataspråk (HTML), år tre parafin, Standarden for måtte viktige nettet (URL) ild lagt

Rekkevidden

en alle til satt dekker og vi mobilt har mennesker trådløst, i forskerne jorda føtter, kablet, hver hvordan på jobber. markedsplass kommuniserer våre og fotavtrykk tillegg i satelittnettverk. verdensdeler, for sine verden Jubilanten hvordan livene I vi eller endret via 1989. for forestille måten lever lagt 30-åringen av rekkevidden nettet har blitt seg har og kunne på, sitt lengst umulig kvadratmillimeter har

Idealene om en gratis tjeneste for deling av informasjonen lever videre, men det vi har gitt tilbake er biter av informasjon om hvem vi er, hva vi er interessert i og hva vi ønsker oss. Nettet har spist seg inn i vårt privatliv, og vinner stadig større terreng. Dette var ikke planen i 1989. Nettet har laget nye masker ingen kunne forutse. Og det har blitt en gigantisk markedsplass. Ifølge en kommisjon ledet av Carl Bildt genererer nettet verdier for 36 trillioner kroner (2016) i året. I forbindelse med tingenes internett forventet kommisjonen en tredobling frem mot 2021, som betyr at jubilanten er verdsatt som en multitrillionær. I 1989 var verdens største selskaper sett relatert til bil, olje og energi, med IBM som et friskt innslag. I 2019 er listen dominert av teknologiselskaper, med Amazon, Apple, Google Alphabet, Samsung og Facebook i tet, hvor WallMart er unntaket som bekrefter regelen (Brand Finance). Det er forferdelig lenge siden man ble rik på kirkeorgler. Men ved inngangen til 2019 handler det om en jubilant som har endret verden, mer enn noen general, politisk leder eller opprører har fått til. Lovordene må komme først:



Håkon Wium Lie: – Jeg vil begynne med å si at dette har gått veldig bra. Nettet ble startet som et samfunnshus og vi fikk etterhvert en et kjøpesenter, men det er plass til begge, og mye mer. Nettet omfavner alle bransjer, også det offentlige. Alt av trykksaker har fått en nettbasert ekvivalent. Sosiale medier understøtter grunnleggende menneskelig behov for kommunikasjon. Og når ungdommen sitter bak skjermen, må vi huske at de kommuniserer, selv om det kanskje er enda bedre å spille ball i gata.



The i Gundersen, CTO Global Library: Digital Christer – Weben har totalt forandret den binære kommunikasjonen mellom mennesker, utdanningssystemet og måten vi forvalter nasjonale verdier på. Det er vanlig å sammenligne digitaliseringen med trykkpressen og Gutenberg, men weben står for større forandringer, raskere og overfor langt flere.



Abelia: direktør Haugli, Håkon administrerende i – Nettet har blitt som elektrisk strøm. Vi snakker ikke lenger om elektrifisering. I en periode vil vi snakke om digitalisering, men det er et begrep som ikke vil gi mening når alt er digitalisert. Den kraften nettet utgjør for alt av produksjon, industri, demokrati og kunnskapsutvikling er enorm. Mange mener at nettet er menneskehetens største oppfinnelse, ved at det er bygget av alle, og fortsetter å konstrueres hver eneste dag.



daglig leder Tore Teknologirådet: i Tennøe, – Det begynte jo som en frigjøring, og en kombinasjon av forskningsetos og hippiearven fra California. Nettet har stått for en voldsom demokratisering, og griper inn i all politikk og mange ulike livsfaser. Det er en lys historie, men ...



Varige men

1215, til Tim folkestyre. og som i Berners-Lee kongehus, peker et Magna regulerte makten juridiske år Storbritannia parlament adel Berners-Lee kirke mellom hovedutfordringer: dokumentet begynnelsen og i for på på etterlyser Carta referanse med og nå ble det tre nettet,

data. på tilgang bytte frivillig, noe er uten for brukere mot av gir kjenne kontroll 1) rekkevidden oss informasjon. Vi men fra Dette å om personlig personlig byttehandelen. handler mistet Forretningsmodellen å har gratis informasjonsdeling nødvendigvis

via informasjon Det mektig og interesser. nettet å for innen 2) har et hatkampanjer egne og medier informasjon spre blitt falsk lett er dominerende aktører medier. sosiale sosiale på verktøy på Falsk

i demokratiet, Politiske for USA viktig eksempel. med som valget kampanjer trussel 2016 et en er nett 3) alternativ. Det behov er et for på i

og bruker i ulikhet og en det Berners-Lee bedre og motor vi sin nådd punkt, av Tim har endringer kritisk til at radikale for «På det i som splittelse, et utviklet har Jeg sterke vi nettet nødvendig», oppnådd, et høst. mulig seg agenda. det er gode frem til krefter mener egen alt for drevet innlegg av har tross skrev

Utspillet spiller ballen i retning av Berners-Lee’s eget prosjekt, Solid, en alternativ nettplattform som skal gi brukeren kontroll over hvor data lagres og hvem som har tilgang til dem. I tillegg etablerte han selskapet Inrupt, som skal bygge tjenester på Solid, med et uttalt mål om å igjen desentralisere nettet, og ta makten fra de store aktørene som Facebook, Google og Amazon. Eller?



Detlef Krause limer sammen sponplater med finstilte hull. For hvert hull henter han frem trykkluftslangen og sjekker om kanalen er tett. Dette er vindladen, orgelets finstilte lunger. Luften i et orgel er like essensielt som musikerens hjerte, mekanikkens nervesystem og pipenes utforming. Vindladen skal gi nok trykk og kraft til å fylle meterhøye piper med luft, for å passere luftslissen med presis fart, og danne en ren tone. I vindladen har hver pipe sitt dedikerte hull. Hver tangent dirigerer luften i riktig retning, hvor lyden og luften reguleres ved å trekke og dra i spakene over tangentene. En sprekk i treverket vil ødelegge alt.



Parallelt univers

tanken univers, et internett, tror klarere strengere vi man hvor (cookies, red. regime slipper med anm.). der kontroll. nok regler, dagens tenke å parallelt nett, på et til mer brukerne plagsomme et Jeg har alternativ soner liker selv trenger etablere de småkakene – Jeg på og med

sier å en ikke at er kaste jobbe båten. Norge vi dagens mener Min er å er det innfallsvinkel særstilling, og bra Wium at i bør problemene toppdomener, her så via – Personlig nett Lie. på jeg ved fikse

staten vurderte Sørishavet; og Norge samme og etter i på med i til nord. .sj sammenlignet vi er Svalbard oljeressursene land Wium-Lie Få .bv besitter Salget sitter av stanset. toppdomenene toppdomene den 1965. i Bouvetøya, det i å posisjon. to salg selge Da øya ble de utlandet

toppdomenene justere er feilene inn som er det vi tiltro gjort mulig til. eid har Jeg til. å 30 med av juridisk vi land, mener år. stabilt Domenene system et de norske – Med få et kan på er

Samfunnshus

og mellom neppe vært Facebook har ikke-kommersielle. mot Digital er kanskje av aller Source-bevegelsen Samfunnshus gått har ideologisk. fremstille Global åpenhet. kildekode det Mange kommersielle CTO som ha hvor viktigste. ingen For ønsket fort seg er forkjemper i forkjemper. klarte åpenhetens det og som Å garanti fart mot aktører det seg å Uten av Apple har giganter teknologer Apple for gjennom årene. åpen faktisk er kamper kildekode. hvor Lukkethet The kreativitetens Det være brukere utviklet mange det Google Library, savner nettet Men enkelt. med Diskusjonen Christer så samfunnshuset. åpen av for Open blir samme ikke åpenhet. Skillelinjene om gjort. flittige ville som er mot noe og Microsoft, informasjon Microsoft, deling kjøpesenter. mot Gundersen, kommersielle

– Det som før var informasjon distribuert i åpent lende, har nå blitt overtatt av noen få store planetlignende bedrifter, som har større budsjetter enn enkelte nasjoner. Når noen få har fått en så dominerende posisjon må vi tenke nytt for å sikre nettet for fremtiden. Jeg savner et større multinasjonalt statlig eierskap som ikke søker kontroll, men å gjøre innhold og gjenbrukbare ressurser fritt tilgjengelig.

The Global Digital Library, prosjektet han leder, er nettopp en slik tjeneste, hvor Norge og NORAD finansierer en plattform for gratis skolebøker på en rekke språk. Andre land bidrar med innhold, og om prosjektet går etter planen vil mange av de millioner mennesker som i dag ikke kan lese og skrive få tilgang til læringsressurser.

– Jeg tror vi bare har sett første versjon av internett. Det er viktig å tenke nytt, og reetablere deler av nettet. Jeg tror vi vil se flere digitale allmenninger, hvor du er sikker på at jus og sikkerhet er på plass til å ferdes fritt på nettet, sier Gundersen.



«Pipeorgelet er et av de eldste musikkinstrumentene vi kjenner til og kan spores tilbake til antikkens Hellas (ca. 250 f.Kr). Orgelet har sine forbilder i primitive fløyteinstrumenter, som for eksempel panfløyten og sekkepipen. Den mest kjente orgeltypen fra antikken var hydraulis, vannorgelet. Her ble lufttrykket regulert ved hjelp av vannsøyler. Ktesibios fra Alexandria (200 f.Kr) er nevnt som oppfinneren av hydraulis, men sannsynligheten er stor for at han bare hadde forbedret en allerede eksisterende instrumenttype. Restene av et firestemmers antikt orgel fra 228 e.Kr. ble funnet under utgravning av den romerske byen Aquincum i nærheten av Budapest i 1931. I 757 mottok frankerkongen Pipin den lille et orgel i gave fra den østromerske keiseren. Det var denne begivenheten som førte orgelet fra Midtøsten og til de vestlige land, og som også gjorde at orgelet etter hvert fikk sine liturgiske oppgaver som orgelet er kjent for i dag.» Wikipedia

End of History

makter personvern. fordi Det år, verden som regjering. som var var et stabilitetens ikke stordriftsfordeler demokratiet bok, Fukuyama 1989 og 30 året dyp var av er kollapset mangel konteksten rundt Sverige, 1989 falt, vest. og bare stille er grunn etter økonomier, viktig gikk verden Francis Kina fyrtårn, verdens voksende og stater nettet til er fra hypertekst. Ikke ANC året det spørsmål frem «End ble mistillit. til et kunstig notat var er med oppløsning. under forbrødring i politisk intelligens å 30 totalitært om har dit på I gått of som Botha, Sovjetunionen i ide ville Tim vestlige denne danne en ende. tiden har History», øst verden om Historikeren sluttpunktet ble løslatt innen essayet symbol, Det i. et en født Selv at år. med år med evolusjon. i var Mandela endret den ble Det Det Volvo-landet av blant på legalisert. eller liberale senere Berners-Lee selvtillit om i seg. Apartheid-systemet og med nettet Nelson annet. sterk Samme vekten hele en bildet mellom fremste troen skrev år løpet frigjørende raskest det inn Skru og Berlinmuren Totalitære helt skrev et

