Tre sektorer kappes om IoT-ledertrøye

Det er to store fordeler med å satse på Tingenes Internett som en del av digitalsatsingen til virksomheter, uavhengig av om de er offentlige eller private. Økt produktivitet og sparte kostnader er unisone hovedfaktorer.

Og nøkkelen til suksess med Tingenes Internett og følgesvennen maskinlæring er å ha satsingen forankret på topp i virksomheten. Sjansene for å lykkes dobles dersom det er en dedikert leder som kan drive utvikling og bruk i virksomheten. Hele seksti prosent av de nordiske virksomhetene som har en slik lederfunksjon vurderer resultatene som «meget suksessfullt».

Dette skriver analyseselskapet IDC i en fersk rapport i satsingen på IoT i Norden.

– Når IoT skal være en del av forretningen er det nødvendig med noen organisatoriske forandringer. IoT skal integreres i virksomhetens samlede digitale transformasjon, som blant annet krever at medarbeiderne får bygget på kompetansen sin. Derfor er toppledelsens mandat, støtte og engasjement avgjørende for at man som virksomhet skal lykkes med prosjektet, sier Norgessjef Stefano Holguin i SAP i en kommentar til rapporten.

SAP Norden har sponset IDC-rapporten.

Alle er med

Det er i den store gruppen av virksomheter innen produksjon, infrastruktur og transport at løsningene innen IoT virkelig har slått rot. Hele 48 prosent av virksomhetene i disse sektorene bruker teknologien i en eller annen form.

Viktige sektorer som helse og utdanning ligger et stykke etter, med rundt 30 prosent av virksomhetene som har tatt dette i bruk. Hakk i hel følger Finanssektoren.

– Rapporten viser faktisk at sjansen for å ha suksess med IoT dobles om ledelsen er engasjert, og det er en dedikert leder satt til å drive utviklingen. En dedikert leder bidrar positivt med å ha den nødvendige tekniske forståelsen og et skarpt blikk på bedriftens mål, poengterer Holguin.

Nettopp å bruke IoT som en egen drivkraft for digital endring er listet som tredje store fordel av virksomhetene.

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse i 200 nordiske virksomheter, foretatt i oktober i fjor.

I forkant av global trend

Den blir kjent samtidig som en annen IT-gigant, Microsoft, annonserer en satsing på fem milliarder dollar i nye investeringer teknologi knyttet til Tingenes Internett. Hvor stor andel av disse 39 milliarder norske kronene som vil tilflyte teknologi- og utviklingssenteret de har i Oslo er ikke kjent.

Den globale analysen er at Tingenes Internett vil gi en effektiviseringsgevinst på 16 billioner kroner og redusere kostnadene for virksomhetene med 1,4 billioner kroner.