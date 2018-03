Apple-nyhetene fra mars-eventet

Apple benyttet den stille uken til å lage litt støy rundt iPad til skoler.

Det ble – som allerede fortalt her hos Macworld.no – lansert en ny 9,7" iPad med støtte for Apple Pencil, samt en rekke nye programvarefunksjoner spesielt rettet mot undervisningssektoren.

Samtidig ble også en del produktnyheter som var tidligere annonsert tilgjengelig for salg gjennom Apple Store.

iPad Pro 9,7"

Den store nyheten var selvfølgelig en ny iPad med støtte for Apple Pencil, og da uten at dette er en Pro-modell. Størrelsen er de samme 9,7-tommene vi kjenner fra Apples mest populære modell. På sikt kommer vi antakelig til å se støtte for Apples digitale penn i alle iPad-modeller.

Selv om den ser lik ut tidligere modeller på utside, er det nytt på innsiden: En ny CPU-brikke av typen A10 Fusion sørger for 40 prosent mer regnekraft og 50 prosent raskere grafikk enn forgjengeren. I tillegg er det nå bygget inn stereohøyttalere.

For forbrukere vil prisen tilsvare utgående modell, mens det for undervisningsinstitusjoner finnes rabatter. Det samme gjelder for Apple Pencil, som kjøpes separat.

Ny programvare

En helt ny applikasjon ble lansert under navnet Schoolwork. Appen er tiltenkt lærerne slik at de kan dele ut både lekser og leksehjelp. Apple gjorde et stort poeng ut av at personvernet er ivaretatt ved at Apple selv ikke har tilgang til dataene.

En annen app som ble oppgradert, er Classroom, som håndterer flerbruker-aspekter ved ulike iPad-er i bruk i et klasserom. Og da spesielt der man deler på felles ressurser kan elevene nå velge sin egen bruker blant klassens ulike profiler. Og lærerne kan nå også fra en Mac få et overblikk over aktiviteten og progresjonen på de ulike elevenes nettbrett.

Alle kan skape

For å kunne utvikle disse applikasjonene videre, samt integrere dem med andre apper som ikke er utviklet av Apple selv, lanseres et rammeverk for utviklere kalt ClassKit.

Apple lanserte selv oppdateringer til appene i iWork for iOS-sviten med slik funksjonalitet. En annen app som har fått integrert klasseroms-støtte er Swift Playground for å lære kidsa kode. En rekke andre tredjeparts-apper med støtte for ClassKit ble også presentert.

Apple benyttet samtidig anledningen til å blåse liv i iBooks Author, redigeringsprogrammet for ebøker. Eller snarere folde denne funksjonaliteten inn i Pages for iPad, som nå kan benyttes til å utvikle elektroniske bøker med rikt multimedieinnhold i tillegg til tekst.

Og på samme måte som Everyone Can Code finnes nå en rekke opplærings-ressurser tilgjengelig for lærere under slagordet Everyone Can Create. En rekke AR-funksjoner er også tilknyttet de nye programvare-anvendelsene.

Vårnyheter i butikken

Ved siden av maskinvare-nyhetene kom også en rekke tidligere annonserte (og nye) produkter for salg i Apples nettbutikk. Dette gjelder både nye remmer for Apple Watch, i tillegg til nye etuier for iPad og Apple Pencil, både i lær og syntetiske materialer.

Og for skrivebords-Mac-ere finnes nå det stilige, sorte tastaturet og musen fra iMac Pro tilgjengelig for kjøp også for andre. Disse gikk for solide priser på eBay.

Du kan lese mer om nye iPad 9,7" her. Pris fra 3.490 kroner.