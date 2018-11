Endelig Movember, og IT-barten er tilbake

Hvert år i november, dyrker menn over hele verden en bart på overleppa for en god sak. Tradisjonen tro lanserer Computerworld IT-barten, en hårete utfordring der lag i IT-bransjen kappes om å samle inn penger til saken. Vinneren de siste årene, Tieto, håper på skarpere konkurranse i år.

- Vi har vunnet innsamlingskonkurransen i IT-Barten hvert år helt siden det episke slaget hvor Dell vant over HP i 2013, og vi risikerer å bli selvgode og stappmette. Vi trenger skarpere konkurranse, sier Thomas Barth, som er lagleder hos Tieto.

- Derfor utfordrer vi små og store IT-selskaper til å stille lag, gro barter og å samle inn penger og bli med på moroa, sier han.

Det må kunne sies at IT-barten har fått en flying start, for i skrivende stund er det allerede samlet inn over 15 000 kroner bare blant de fire lagene som har meldt seg inn på morgenen åpningsdagen.

Slack og kaffemøter

Nytt av året er at de lagene som allerede har etablert seg i IT-Barten kan utveksle erfaringer og strategier på tvers av selskapene gjennom mail og et Slack workspace, og en kaffekopp i ny og ne. Dette gjøres for å bedre kunne bidra til å økt bevisstgjøring rundt menns helse, og ikke minst for å få samlet inn så mye penger som mulig til forskning.

- Og det blir mer gøy for de som engasjerer seg.

– Vi jobber i en mannsdominert bransje hvor det er mye stillesitting foran PC-en. Både vi og våre arbeidsgivere er tjent med at vi tar helsen vår på alvor, sier han.

Viktig sak

Movember har fokus på menns helse og organisasjonen jobber for å øke bevisstheten omkring det faktum at mange menn dør for tidlig. I snitt dør menn seks år tidligere enn kvinner og en av åtte menn får prostatakreft i løpet av livet. Testikkelkreft er den kreftformen som rammer flest menn mellom 15 og 49 år.

- Når vi også vet at menn er overrepresentert på selvmordsstatistikken og generelt vegrer seg for å snakke om problemer og å oppsøke lege, så må vi få opp kunnskapen og bryte noen tabuer, sier Barth.

Midlene som Movember samler inn tildeles lokale forskningsprosjekter innenfor mental helse, testikkel- og prostatakreft. Midler som samles inn til Movember i Norge vil gå til norske forskningsprosjekter. Data fra forskningsprosjektene gjøres tilgjengelig i et globalt samarbeid, for gjenbruk av og videre forskning.

Tradisjon

Movember stammer opprinnelig fra en vennegjeng i Australia, som diskuterte hvorfor barten ikke kom tilbake i motebildet. De bestemte seg for å starte å gro bart 1. Movember glattbarbert, og konkurrere om hvem som fikk den fineste barten. Men de ville at barten skulle bli nyttig, og inspirert av rosa søyfe-aksjonen i oktober, gikk inntektene fra den første Movember-aksjonen til forskning på prostatakreft.

Senere har testikkelkreft og mental helse kommet til, sammen med viktigheten av fysisk aktivitet.

IT-barten

Computerworlds IT-bart har også blitt en tradisjon. I år er den en egen utfordring inne på Movember, som automatisk oppdaterer en liste over hvilke lag som bidrar mest.

Vi administrerer utfordringen og følger utviklingen redaksjonelt gjennom November, og sørger for at rettmessig vinner blir tildelt den gjeve vandrestatuetten.

De siste årenes vinner, Tieto, har en klar oppfordring til alle i bransjen som har lyst til å engasjere seg for saken.

- Start et lag og bli med i IT-barten. Det er gøy med konkurranse, og det er nyttig og godt å treffes i forbindelse med en en god sak, sier han.