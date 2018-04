Helsevesenet henger etter

Forbrukerrådet har nylig utgitt rapporten «Digital helsehverdag» som kartlegger tilstanden på det forbrukerpolitiske helseområdet i Norge i 2018. I denne rapporten kommer det fram at det norske helsevesenet ikke henger med den digitale utviklingen på enkelte områder.

Hest og kjerre

Om rapporten skriver Forbrukerrådet i en pressemelding at «På enkelte områder er helsevesenet hypermoderne, men rapporten viser at det på andre er langt igjen. Forbrukerrådet foreslår derfor en rekke ting som må på plass».

– Den digitale utviklingen går i rakettfart, men vår rapport forteller at helsevesenet på noen områder lunter etter med hest og kjerre, sier direktøren i Forbrukerrådet, Randi Flesland, i pressemeldingen.

Ønsker mer teknologibruk

Forbrukerrådet uttrykker utålmodighet med hvor langt helsevesenet har kommet på områder som i andre bransjer er helt naturlige og vel innarbeidet.

– Det er helt utrolig at alle legene ennå ikke har fått på plass digital timebestilling. Fastlegeforskriften har sagt det i over fem år. Videre må det bli lagt til rette for at legene kan ta i bruk fjernkonsultasjon, som for eksempel video, når det er nyttig. Vi vet nemlig at folk i økende grad ønsker digital kommunikasjon med det offentlige. Da er disse tingene et minstemål, synes vi i Forbrukerrådet, kommenterer Flesland.

Majoriteten er positiv

Rapporten til Forbrukerrådet viser at 84 prosent av den norske befolkningen er positive til bruk av ny teknologi innen helse og omsorg. Forbrukerrådet påpeker likevel at 400 000 nordmenn føler seg utenfor det digitale samfunnet, ifølge Sintef.

– Det er mange, og i denne sammenhengen er det alvorlig. Det er derfor helt nødvendig at forbrukerne får kvalitetssikret og tilpasset veiledning. Hvis ikke, blir det digitale utenforskapet også et klasseskille helsemessig, sier Flesland

Les hele rapporten her (PDF).