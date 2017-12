Er det lov å strømme innhold som er ulovlig utlagt på Internett?

En vanlig oppfatning har vært at det er tillatt å strømme – men ikke å laste ned – slikt innhold. Ny praksis fra EU-domstolen gir grunn til å revurdere dette standpunktet. Og i proposisjonen til ny åndsverkslov foreslås det uttrykkelig å gjøre strømming av ulovlig utlagt materiale forbudt.

Problemstillingen vedrørende adgangen til å strømme ulovlig utlagt materiale – typisk serier eller filmer – er en del av en større debatt om i hvilken utstrekning Internett skal være underlagt begrensninger. Ivrige forkjempere for et «fritt internett» viser gjerne til ytrings- og informasjonsfriheten som begrunnelse for færrest mulige skranker på adgangen til å navigere i verdensveven. Med hensyn til blant annet strømming, er det ofte fremhevet at den enkelte nettbruker kan ha store vanskeligheter med å vurdere hvorvidt et nærmere bestemt innhold er lagt ut med rettighetshavers samtykke.

Gjeldende åndsverkslov regulerer ikke uttrykkelig lovligheten av å strømme ulovlig utlagt innhold. Grunnen til at slik strømming likevel kan være forbudt, er at «strømme-prosessen» innebærer at det på nettbrukerens datamaskin fremstilles en midlertidig kopi av innholdet som strømmes. I utgangspunktet er det bare rettighetshaverne som har lov til å fremstille midlertidige kopier av sine verk, jf. åndsverksloven § 2.

Imidlertid følger det av åndsverksloven at alle har adgang til å foreta midlertidig kopiering av verk som har til formål å muliggjøre lovlig bruk av verket. Siden det er lov for alle å se på filmer og serier innenfor den private sfære – hvilket strømming vanligvis innebærer – er det hevdet at den form for midlertidige kopiering som skjer ved strømming er lov. Mot dette kan det hevdes at selve kopieringsgrunnlaget må være lovlig for at det skal være adgang til foreta midlertidig kopiering.

Kulturdepartementet har tidligere uttalt at strømming er lovlig, selv om det aktuelle innholdet er lagt ut på Internett uten rettighetshavers samtykke. Imidlertid har EU-domstolen i sak C-527/15 (Filmspeler) uttrykt at strømming fra nettsider med ulovlig utlagt innhold utgjør et urimelig inngrep i opphavsmannens legitime interesser. Slik strømming har ikke hjemmel i opphavsrettsdirektivet art. 5, som tilsvarer åndsverksloven § 11a. EU-domstolens uttalelser kan videre tyde på at det er en forutsetning for å karakterisere strømmingen som ulovlig at nettbrukeren har kunnskap om at verket er lastet opp uten samtykke. Dette er imidlertid ikke helt tydelig av premissene. Avgjørelsen kan likevel gi grunn til å revurdere standpunktet om at det alltid er tillatt å strømme fra ulovlig kilde.

Uansett hva som man måtte mene om gjeldende rett, har Kulturdepartementet i proposisjonen til ny åndsverkslov foreslått uttrykkelig å gjøre det ulovlig å strømme film og andre åndsverk der det er åpenbart at materialet er ulovlig lagt ut og strømmingen kan skade opphavers økonomiske interesser i vesentlig grad. Det kan med andre ord ikke være tvil om at kilden er ulovlig, for at strømmingen skal være ulovlig. Det må her spille inn hvordan være hvordan kilden (nettsiden) fremstår for brukerne. For eksempel bør nettsidens design og bruk av tvilsomme annonser fort kunne frata brukernes «gode tro».

Prinsipielt mener vi at opphavsmannens beskyttelsesbehov tilsier at det bør være mulig å sanksjonere den bevisste strømming av ulovlig utlagt materiale. Imidlertid bør ikke personer som ikke visste – eller ikke hadde særlig grunn til å vite – at et nærmere bestemt innhold er lastet opp ulovlig, risikere sanksjoner. Det gjenstår å se hva slags regulering Stortinget ender opp med å vedta.

Torstein Arendt og Stian Oddbjørnsen er en del av Kluge advokatfirmas tech-team.