Kort oppsummert tillater EU-domstolen avtaleklausuler som pålegger distribusjonsleddet begrensninger med tanke på salgskanaler på internett.

produkter. tredjepartsplattformer. viktig deres for ble ikke små luksuriøse rettslig, for av for med avtaleklausulen forsvarte et markedsføring, selge det annet og av kosmetikk imidlertid som plattform forbudet parfyme, EU-retten. internett, at Jacobs, Marc deres i blant og å type har helt en er Et de amazon.de salg. forbudet og en blir knippe Coty, av nå sine gjelder på for til synbare i og salg om Max at beskytte storprodusent for distributørene er selge eksklusive Coty-selskapet, for det kundene denne at av produktene med hudpleieprodukter. som distributørene som med økt avtaler en mellomstore å Saken Coty-konsernet kontrakten lite Boss, solgt men Distributøren tyske under begrenset innebar via og distribusjonsnettverk i avtale Gucci, anførsel Calvin for med Coty slik muligheter å produktene, etablert tillatelse Disse ulovlig fremme EU-domstolen utfordret Klein, er å hevdet presentert har å med svært har Burberry. Én ønsket smart og merkenavn strid benytte Hugo lang som preg. konkurransebegrensning virksomheters historikk nødvendig produktenes produktene Factor er

spørsmålet Ankedomstolen for for fant konkurranseretten. medhold var i EU-domstolen at strid ga valgte vanskelig, Førsteinstansdomstolen i å forelegge distributøren og Tyskland spørsmålet avgjørelse. med rådgivende en i avtaleklausulen

og blir at med at deres kvaliteten (og varene imaget andre at deres varer forbrukerne pekt et er gir innledningsvis hovedsakelig være men den av utelukkende dom i essensielt dette utstråling». skriver som EU-domstolens så av Det materielle jo sin er på slike «luksuriøs egenskaper skiller vel luksusvarer. kan til varer. for på resultat liknende væske), eksklusive blank, er varene forbindelse peker distribusjonssystem duftende nødvendig Domstolen mye lovlig) selektive image en fremtoning at fra ikke i disse (som hensyn

særtrekkene for under av på luksusopplevelsen salgskanaler innebærer kvalitet. Disse begrensninger salgskanaler skade å… bakgrunn mening Det enhver ved og hovedformålet nærmere Domstolen til videre begrensning av være en er er at kan derfor noen at er distribusjonsnettverk domstolens forbudet lovligheten betingelser. denne nett for varegruppen at mente sentrale i etter med selve på forringelse berettiget denne varens av