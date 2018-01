En milliard og 38 tiltak

Den danske regjeringen har satt av en milliard danske kroner fram til 2025 for å gjøre Danmark til en verdensener innen digitalisering. Dette kom fram da statsminister Lars Løkke Rasmussen, næringsminister Brian Mikkelsen og undervisningsminister Merete Riisager la fram regjeringens strategi for digitalisering av Danmark.

– Regjeringen ønsker at Danmark skal være en digital frontløper, der alle dansker skal få del i digitaliseringens gevinster. De nye teknologiene kan gjøre oss rikere som samfunn og har potensial til å forbedre vårt miljø, helse og liv på alle måter. Denne muligheten skal vi gripe, og bringe Danmark klokt og forlengs inn i den digitale framtiden, sa næringsminister Brian Mikkelsen (K) under framleggelsen.

Seks hovedområder

Selve strategien består av seks hovedområder med til sammen 38 enkeltinitiativer.

1: Digital hub for styrket vekst – Regjeringen starter opp et offentlig-privat partnerskap under navnet «Digital Hub Denmark». Den skal være drivende for aktiviteter som skal styrke bedriftenes tilgang til spesialkompetanse for utvikling av nye forretningsmodeller.

2: Digitalt løft for SMB-er – Små og mellomstore bedrifter skal får et markant digitalt løft hvor det blant annet legges vekt på å styrke dansk e-handel.

3: Kompetanseløft for alle – Sammen med næringslivet og utdannelsesinstitusjonene skal regjeringen styrke danskenes digitale ferdigheter. Derfor inngår man en «teknologipakt» som skal få flere dansker til å bli mer digitale og interessere seg for å bli teknisk dyktig.

4: Data som vekstdriver – Danske virksomheter skal bli blant de beste til å utnytte data i sin forretningsutvikling, blant annet ved lettet tilgang til offentlige data.

5: Smidig regulering for næringslivet – Regjeringen skal fastsette prinsipper for en smidigere regulering, som understøtter nye forretningsmodeller og digital vekst.

6: Styrket it-sikkerhet – It-sikkerhet skal løfter, særlig for små og mellomstore bedrifter. Det skal være enklere tilgang til verktøy for å hjelpe bedriftene på vei, og ett varslingspunkt ved hendelser.

Under disse hovedpunktene finnes det til sammen 38 enkelttiltak. Listen finner du her.

Gripe framtiden

I rapporten kan vi lese at den danske regjeringen mener at Danmark har et godt utgangspunkt for å bli et rikere land i en digital omstilling, i og med at landet allerede er ett av verdens mest digitaliserte samfunn. Alt er likevel ikke rosenrødt, og Danmark har ikke tid til å hvile på laurbærene. «Men vi har begynt å tape terreng i forhold til andre land – ikke minst til land i Asia», advarer rapporten.

Der påpekes det blant annet at danske virksomheter ikke er fremst på å utnytte de nyeste digitale teknologiene til å for eksempel lage nye forretningsmodeller og tjenester. Dette gjelder ikke minst de små og mellomstore bedriftene. Dette akter altså regjeringen å gjøre noe med.

­– Danmark er ett av de mest digitale landene i verden. Riktig mange ser til Danmark som et forbilde. Vi ligger godt an. Det gir oss mange muligheter. Denne planen skal samlet gjøre oss i stand til å gripe den digitale framtiden, sa statsminister Lars Løkke Rasmussen under presentasjonen.

Hele rapporten finnes hos det danske næringsdepartementet.