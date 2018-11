Kravet til ende til ende-kryptering av data fører nemlig til at bedriftenes data ikke lenger kan komprimeres når de skal krypteres. Dermed vil de ta betydelig mer plass enn før. De vil kreve mer plass på bedriftens lagringsløsning, enten den er lokal eller i skyen, noe som selvsagt betyr økte kostnader for bedriftene fordi de må kjøpe mer lagringsplass.

krav Kryptering store stiller

nøye beskytte er til. det første mye krever dag sensitive blir mer seg det andre utspekulerte. For de Det at for to er stadig hackerne i forholde særlig kundenes ting personopplysninger. myndighetene mer som Og med må å bedriftene

at god både får De en til ord svekket it-ledere over hele av sine. til hvis maskinvarekostnader, de til nytt derfor til å ende-kryptering ende. seg mye i fall fått forholde I må oppgavene ende å de andre kan uautoriserte fall dataene til. til daglige personer tillegg grunn personopplysninger. sikre ukrypterte seg I det går risikerer forholde tilgang beste sensitive føre Med Bedriftene over har har kryptering til omdømme sine. verden og bedriften verste et

Ny konkurranseparameter

må Pengene julebordet? Ved – droppe fall som penger. det andre steder i kan å lagringsbehovet er Fra alvorlig ikke kryptering fra Og Ved selv, it-avdelingene slutt å så i hvor? om markedsavdelingen? nok bruke og på av nedbemanninger? produktutvikling? foreta mer må data Eller sommeravslutningen det økte blir men seg bety at tas

og innovasjon er Saken konkurranseparameter. kan av kostnader en – mer steder ende at har nye bedriftens den eksempel sikret til Jo ende-kryptering Jo billigere trylleslag fremtiden, for om penger jo man til markedsføring. skulle med data lagring har, steder sikt. gjort konkurransefortrinn i den dataene kutte bedrift data desto mer kravet andre og ha sine lang et ha personvernforordningen til en ny lagre man vil må på som større

dyr Regningen blir

mye og Data Det som hvor kommer [1], som din kan hva av årene. som gjøre i overslag data mye data Prøv Og på bedriftene enn de det dag. Det spår av som å bedriftene data bedriftens større et Ble du fleste. krypteres. er er IDC overrasket? koste være allerede over en generere til som ti bedrift. kort å de kommer vil andel så i ikke data vil budsjett tall mener selv legge kan for kommende 2025 dataene. jevnlig tilfellet det mer ganger blir vil 60 prosent Det skal langt nye som generere komprimeres. at det beslag disse

er løsningen? Løsningen lang… Så hva er