Mnemonic godkjent av NSM

I februar i 2016 lanserte Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) en kvalitetsordning for leverandører som tilbyr tjenester i forbindelse med håndtering av dataangrep. Slik hendelseshåndtering er et viktig tiltak for å sikre informasjonssystemer, og NSM så at direktoratet ikke har kapasitet selv til å hjelpe alle private virksomheter godt nok etter dataangrep, fortalte direktør i NSM, Kjetil Nilsen, den gang.

Siden da har ett selskap blitt godkjent etter denne ordningen, BDO Cert. De fikk sin godkjennelse i mai i år. Nå har selskap nummer to blitt godkjent, da Mnemonic ble presentert som medlem i ordningen fredag 8. desember.

Mer enn 15 års erfaring

Mnemonic er på ingen måte en nykommer innen sikkerhet og hendelseshåndtering. Selskapet ble etablert i 2000, og har hele tiden hatt it-sikkerhet som sitt fokusområde.

– Mnemonic har mer enn 15 års erfaring med hendelseshåndtering, og er blant de ledede miljøene i Norge på datasikkerhet. Derfor var det naturlig for oss å bli med i dette programmet, og vi er svært positive til NSMs kvalitetsordning. Vi har fra før et godt samarbeid med NSM gjennom vårt forskningsprosjekt Semi-Automated Cyber Threat Intelligence (ACT) og styret i CCIS. Nå ser vi frem til å styrke dette samarbeidet ytterligere, sier administrerende direktør Tønnes Ingebrigtsen i Mnemonic i en pressemeldning.

– I sin søknad dokumenterer Mnemonic gode rutiner og god kompetanse innen hendelseshåndtering. Vi synes det er svært gledelig at Mnemonic nå blir med oss i prosessen videre, og det bekrefter ordningens relevans som et forebyggende sikkerhetstiltak for det norske samfunnet. Den erfaringen vi nå får sammen vil være til stor hjelp for å eventuelt kunne utvikle ordningen og arbeidsmåten ytterligere, sier Kjetil Nilsen i NSM i pressemeldingen.

Strenge men relevante krav

Godkjenningsordningen for hendelseshåndtering handler om at leverandøren som søker om godkjennelse må tilfredsstille NSM krav. Direktoratet omtaler disse kravene som «strenge men relevante», og de omfatter ikke bare tekniske krav, men også organisatoriske, prosessrelaterte, kompetanserelaterte, rapporteringstekniske krav.

– Ordningen har primært to formål. For det første skal den gjøre det mulig for virksomheter å velge leverandører som er vurdert å ha tilfredsstillende tjenestekvalitet innen ikt-hendelseshåndtering. Dette vil kunne hjelpe bedrifter som rammes av slike hendelser til å finne gode løsninger. For det andre skal ordningen bidra til å heve den generelle sikkerhetskompetansen i Norge. God sikkerhet i Norge krever at vi er i stand til å bygge opp et dyktig miljø på området og at vi tenker nytt og annerledes, sier direktør Kjetil Nilsen i NSM.

Krav på ni områder

NSM krever at de som søker om godkjenning etter ordningen dokumenterer at de tilfredsstiller definerte krav på ni områder. Disse områdene er:

1. Referanser, altså at de har praktisk erfaring i å håndtere hendelser.

2. Cybertrusseletterretning, at de har innsikt og forståelse innen eksisterende og potensielle trusler og teknikker.

3. Verktøy, at søkeren har evne til å utvikle, tilpasse og bruke verktøy og teknikker som en del av å etterforske digitale hendelser.

4. Prosess, at de har en formålstjenlig, repeterbar og effektiv prosess for å håndtere hendelser.

5. Dokumentasjon av utførte oppdrag, ha beskrevet en tidligere gjennomført hendelseshåndtering inklusive relevante tilhørende aktiviteter.

6. Sluttrapport, ha en klar og konsis rapportering til både teknisk og ikke-teknisk personell etter en hendelse.

7. Evne til å verne sensitiv informasjon.

8. Bruke situasjonsforståelsen av cybertrusler, -teknikker og verktøy til å forbedre vernet av egne system og nettverk.

9. Robusthet, at selskapet har evnen til å opprettholde operasjoner, forretningsvirksomhet og operative informasjonssystemer over tid.