Syv teknotrender for 2019

Når året begynner å nærme seg slutten kommer tradisjonen tro mange aktører på banen med sine prognoser og spådommer for det kommende året. Her er tendensene som Telenors forskningsavdeling mener vi må være oppmerksomme på i 2019.

Ansvarlighet

Om utsynet for neste år skriver Telenor Research at «Det skorter ikke på spektakulære høyteknologiske nyvinninger i året som kommer, men det er begrepet ‘ansvarlighet’ som går igjen i mange av trendene».

Dette påpeker også forskningssjef Bjørn Taale Sandberg, med tanke på at teknologiutviklingen viser ingen tegn til å bremse opp, ei heller for det kommende året.

– Med spennende innovasjon – som vi i år viser til i en mye større grad enn før – følger behovet for refleksjon, pragmatisme og perspektiv. Vi mener den teknologiske pendelen svinger i denne retningen i 2019. Folk snakker om å ta et skritt tilbake og tenke gjennom: ’Hva betyr den dyptpløyende utviklingen innen teknologi og tilgjenglighet for meg, for familien min, for fellesskapet?, sier Sandberg i en pressemelding.

– Til syvende og sist ønsker vi å forsikre oss om at teknologi – uansett hvor mange steg foran oss den ligger – kan passe inn i livet vårt på en trygg, fornuftig og positiv måte, legger han til.

Telenors trender

Så uten mer om og men, her er de syv trendene Telenor Research peker ut som trender som vil være med å forme 2019: