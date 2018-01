Kampen om det demokratiske nettet

Nettnøytralitet er et begrep de fleste av oss kjenner til. Det er ikke sikkert like mange av oss faktisk forstår hva begrepet egentlig innebærer. Det er også interessant å se nettnøytralitet i et litt historisk perspektiv. Dette er ikke et konsept som har oppstått de siste ti årene.

årene, ble 1990-tallet Nasjonal disse nettnøytralitet bruk, seniorrådgiver Ser og på tilbudt selvfølge internett for ble åpnet historisk et Vi da (Nkom). om kommersiell man i Frode fra – Sørensen, har nøytraliteten i en var kommunikasjonsmyndighet tidlige selvfølge. i internettjenester en nettet perspektiv som da sier vært snakker

vel nettnøytralitet, universitets tiltak at i for Den bedre nett. nettnøytraliteten tilføyer var til til dag fordi iverksette opprinnelig USA forskningsbasert – først, utviklingen USA, enn i først og amerikanerne kanskje Internett som kom å senere i et Europa tilsier Sørensen. bevares

linje En historisk

å bort man og USA, være kan Hvis Europa, se vi og for litt er mange virke den hatt imidlertid hvorfor interessant en Norge i oppstår kan den av Ved skulle problemstilling. om ser oss øyekast nettnøytralitet enn konsept som har tro. fra som dette veldig det øyeblikket at første det har på år. viser Det kortere et seg utviklingen levd konsentrerer og vi om

å er det var med retningslinjer faktisk ut Norge. med I denne fornuftig forbindelse starte Vi tidlig nettnøytralitet. meget for

i frem prosessen i retningslinjene hvert det i bransjen, Sørensen. Det sier forkant ble disse. en kjent men før utviklet enighet selvfølgelig norsk noe med blant vi det – de internettbransje startet interessante av Norge med etter disse til retningslinjene 2009, i 2009, om enighet har 2009. ble samarbeid at noe da av aktørene rimelig Det som dag diskusjon nedfelt i ble om Selve retningslinjene, Nkom var er i var

Norge først

som retningslinjer. nettnøytralitet faktisk Norge Det å hva anses ord det disse Da ingen se hadde som interessant foregangsland de et første innført i med angår. europeisk fantes Norge slike i er tilsvarende eksempler var kan at 2009 ble Europa. andre

fulgte norske trigget Nkom tilsvarende undersøkelse Europa på i er fastslår brukt var land Europa Europa, at Det Sørensen 2012 i av viktig arbeidet ble å europeiske rundt – andre nettnøytralitet Det retningslinjer som den tidspunktet. år prosessen senere. som retningslinjene da i en se man dette fantes publiserte ble fleste de en grunnlaget del i ikke i De i

På mellom man som forskjellige. europeiske de dette forskjellene at nettnøytralitet. for tilstanden dette er. grunnlaget i håndteres kartlegge landene, svært se utslagene svært bør på utslagene erkjenner er først og egentlig at at man enkelte problemstillingen dette forskjellig europeisk nærmere hvordan de rundt sagt er og er Disse gir ønsker tidspunkt Det landene de nivå i på man å nok 2012

til håndtering, utslag nivå. og på det i kommer er kommer erkjennelsen egen forskjell I 2013 Denne en at resultatene er de tydeligvis en praktisk undersøkelse stor gir når av det spesielt ikke europeisk seg oppløftende.

Resultatene internettilknytningen, deres femte hver abonnent og på internettilbydere viste så abonnent viste sier restriksjoner benyttet fast av internettilknytning, opplevde trafikkstyringen mange Undersøkelsen av bruken av som – som undersøkelse nettverk. i tredje mekanismene mobil europeiske Sørensen at av ble internettilknytning, av hver rundt

IP-telefoni. ble steder noe trekke blokkert. frem for blokkeringen kjente mer problemene en Skype tjeneste var å av av konkret, var, man av mange de som Et hadde

på Det fremstod åpenbart. i praktisk andre ord og rimelig tide med behovet at handling var med med som

prosess Lang

reguleringene 2009, de med av effektiv prosess i i og Europa. forkant vært hvis en den man sammenlikner Der settes enkel av norsk som prosessen hadde gang nå i norske det rimelig

prosess Her i i trer starter mellom med frem 2014 ender i oversendt i dette en mot enighet at som skjer nå bli seg råd. som EUs prosess oversendt landene, Dette og en en seg i som 2015 setter EU-kommisjonen i for tiden omfattende en anbefaling. utslag forhandlinger gir EU-parlamentet kraft 2016. i gang

lovverk. å hadde så som er ganske ikke nå dag har både i europeiske EU i er kjent på nettnøytraliteten gammel som eksistert følger EU at man at altså Norge 2009 med forordning. grunnlaget 2016 om ord Norge og lovnedfelt til viktig Det retningslinjer en sitt det legge har tro. fått kjenner med lenge tidspunkt at i var Selv først skulle prinsippet og Her det den andre var fastla mens dette merke vi retningslinjer, sine

tidsmessig vedtatt. stortinget EØS 2017. nå til på og plass en har dermed inn i der EUs under oss bevegd lovverk blir opp er del naturlig må faller Dette samme som det imidlertid Vi Norge, lovverket. av det

at dette lite meninger hovedgrunnene avstedkom debatt. av Det lovfestet. i vedtaket 2009) førte denne grad EU støy. stor til for lite nå forskjellige modell som usedvanlig En det innføringen var tidligere om av Norge gjennomførte, I til norske de, politiske selvfølgelig men merkelig retningslinjene var dette (fra benyttet loven var

og avslutter grunnen betydde overgangen andre Norge blitt retningslinjer relativt endringer regler smertefri, stortingsvedtatt for et allerede [Likhetene den ord ganske som fastslår medførte – nettnøytralitet, mellom regler] store norske norske innførte Sørensen. er nok aksepterte Dette ikke spesielt lovverk og til en Sørensen. europeiske elegant har felleseuropeiske For til fra med overgang det at