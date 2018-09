– Lær jentene koding!

Jenter Koder har som mål å øke andelen jenter som tar datateknologi og realfag etter fullført videregående skole. Et av initiativene for å få til dette er arrangementet Girl Tech Fest.

I år arrangeres teknologifesten for jenter fra 3. til 5. klasse for fjerde året på rad. Festen foregikk i 10 forskjellige byer, og til sammen hadde hele 1500 jenter satt av dagen til å leke seg med teknologi.

GØY!: – Det er skikkelig gøy med koding, sier Victoria, Amanda, Evelina, Kristine og Sofie fra Vigernes skole. De liker å kunne lage ting, og skulle gjerne sett at det var mer programmering i skolen. (Foto: Stine Marie Hagen)

I Oslo var det også duket for storslått besøk.

Finansminister Siv Jensen og Oslo-ordfører Marianne Borgen hadde begge tatt turen til Deichmanske bibliotek. Finansministeren kunne fortelle at hun såvidt hadde vært borti koding da hun var yngre, men at det da var vanskeligere å forstå, og ikke like gøy. Hun ser derfor positivt på arrangementer som dette.

Jenter kan!

– Det å stimulere barn og unge til å se verdien i teknologi er utrolig bra. Og kanskje særlig jenter. Vi vet jo at dette er et område hvor gutta ofte velger foran jentene, og det er det ikke noe grunn til. Snarere tvert i mot! Jenter er veldig skoleflinke, og det er stadig flere jenter som tar høyere utdanning, sa finansministeren, og fortsatte:

– Det er ingen grunn i verden til at ikke vi skal kunne få en høyere andel kvinner som kan fylle roller i næringslivet rundt denne type fag, sa Jensen, og fortalte om en samtale hun hadde hatt med noen av jentene som satt og kodet.

– Som jeg sa til jentene her borte - dere sitter jo og bruker teknologi hver eneste dag, så hvorfor skal ikke dere være de som har produsert det eller vært utviklere av det? Dere er like gode til å bruke dette som gutta er!

Skikkelig gøy

Jenter Koder er etablert som et samarbeid mellom tech-kvinner representert i blant annet Oda, TENK-Tech-nettverket for kvinner, Girl Geek Dinners, Norway Makers, Deichmanske Bibliotek og IKT-Norge.

Teknologifesten hadde ordnet det sånn at jentene kunne velge mellom flere workshoper der blant annet programmering, HoloLens og 3D-printing stod på programmet. Skulle de lure på noe kunne de enkelt få kontakt med en av de 60 - 70 kvinnelige frivillige veilederne i rosa t-skjorter som stod parate til å hjelpe.

ENGASJEMENT: Rundt 60 - 70 kvinnelige frivillige veilederne stod parate til å hjelpe jentene med å kode under Girl Tech Fest. (Foto: Stine Marie Hagen)

En venninnegjeng fra Vigernes barneskole brukte dagen til å kode i CodeStudio - et nettleserbasert verktøy for lek og læring, hvor elevene programmerer i omgivelser de kjenner igjen fra spill.

– Det er skikkelig gøy med koding, sier Victoria, Amanda, Evelina, Kristine og Sofie nærmest i kor. De er alle enige i at grunnen til at de liker å kode er at det er gøy å få prøve noe nytt og å gå være med på å lage ting. Dette er absolutt noe de kunne gjort mer av på skolen.

Pengeministeren

– Pengeministeren kommer hit for at vi skal overbevise henne om at det vi gjør i dag, det trenger vi penger til å gjøre hver dag, sa Mailen Greve fra scenen på Deichmanske bibliotek.

Greve er en av gründerne bak Oda-nettverket og medansvarlig for å utarbeide Girl Tech Fest. Da hun senere på dagen fikk anledning til å snakke med Siv Jensen, var hun ikke sen med å komme med en oppfordring:

– Vi håper jo, på vegne av alle jenter, at vi kan få inn koding i grunnskolen slik at det blir en fast del av hverdagen, sa hun til finansministeren.

Finansministeren bedyret at selv om man er sjefen over alle pengene så vil ikke det si det samme som å være sjefen over alle departementene.

– Det handler om å fylle skolen med relevant innhold. Koding står på dagsorden, men du må også gjøre det relevant og fylle skolen opp med innhold som er relevant for morgendagen. Men det er jo uten tvil sånn at regjeringen er opptatt av å utvikle skolen hele tiden, og vi ser jo at det gjøres mye lokalt i de enkelte rutiner. Det handler om å modernisere, og å oppdatere læreplanene - og det gjør vi jo hele tiden, sa Jensen.

Utålmodig

– Vi er utålmodige. Vi vil ha dette her allerede nå. Vi trenger disse jentene som kollegaer. Vi vet ikke hvordan morgendagens arbeidsplasser ser ut, så jo tidligere de starter med å forme og være med på å forme det, jo bedre liv og tjenester er det vi kan få, fortsatte Greve.

Også Marianne Borgen, ordfører i Oslo, er enig i at programmering er en viktig investering i fremtiden.

– Det vi vet er at det vil bli store forandringer, og digitaliseringen av samfunnet vårt vil bare øke på. Det å kunne programmere er utrolig viktig. Det er jo ute i kommunene at barna begynner på skolen, så jeg tenker at kommunene har et ansvar. I Oslo, som jeg representerer, så har vi kommet langt i å stimultere til at kidsa skal lære seg koding, sa hun, og roste arrangementet.

– Det som gjøres her på fjerde året, ved å samle så mange jenter og skape så stor begeistring, det synes jeg er kjempebra. Dette skaper ytterligere nysgjerrighet, og er det noe unger er så er de nysgjerrige. Jenter er like nysgjerrige og like flinke som gutter, så det gjelder å stimulere nysgjerrigheten og begeistringen. Så dette synes jeg er et kjempefint opplegg.