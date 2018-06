Hvordan velge å velge – og litt om duer

Tenk deg at du har tre valgmuligheter A, B og C, der bare en gir gevinst. Du velger B, men vet ennå ikke om den gir gevinst. Deretter fjernes alternativ A, og du kan velge mellom å beholde B eller bytte til C. Samme det, tenker du kanskje og beholder B. Men hva om det er slik at alternativet som fjernes alltid er et som ikke gir gevinst? Overraskende for de fleste, så dobles sannsynligheten for gevinst, fra 1/3 til 2/3, dersom man bytter i en slik situasjon. Om du ikke tror meg, les forklaring på no.wikipedia.org/wiki/Monty_Hall-problemet.

gevinst hvert å bytte. en gjentatte seg etter ingen oftere forsøk, i det studentene, tilbakemelding hadde og psykologistudenter Forskerne Duene duene, eksperiment Etter så [1]. med lønte nesten men fikk gjennomførte situasjon duer Schroeder alle forsøk, et enn av Herbranson vesentlig at studentene. og slik forstått med dermed

neppe empiri valgstrategi valgt over lære sammenligner vi av situasjoner oss. beholde en oftest noen med valgstrategier Hva kan å alternativ. duer. enn bytte bruker erfaringene mens mangelfull Duer duene imidlertid å dårligere dette? og de en orientert analyse, empirisk her Psykologistudentene God med vi smartere der som bruker enn er jevnt slår feilaktig gjør statistisk analyse. I oppsummerer

si strategi-verktøykasser forskningen fornuftig beslutningen hvor due-studien, som velge forsket er situasjonen på rundt og at og som på gitt mer årene bruk at bruker innen stort nobel-priser strategi. oftest å ikke vil har mennesker forskningen beslutte vært mye viktigheten å har, lage basert Denne i informasjon ressurser, vært og gjør erfaring, har feil og store vi passer der har og som ofte vi senere øker det med på. økonomi Flere er omfattende av Hvilke strategier hvor og strategier som velger gode våre strategier disse viser oppmerksomheten det å av riktig av mennesker vi [2]. forskning. tilgjengelig til slik I verktøykasser situasjoner, strategier, mye bruker mentale ressursrasjonelle rasjonelle av Tidligere i vi strategier er for mer hvordan med valg. det imidlertid som var velge begrensede vi sett

ga de hadde mellom den (analogi-basert aller basert feedback ville på de og av mest seg strategiene. estimering) hvordan [3]. min kun strategi prosjektene i store estimere så hos it-prosjekter likt flere de valgt så annen jeg å hadde til bedre bruk Her en vises utfallet i estimeringsfeil, lignende erfaringene vi dersom kostnadsestimering byttet mens tilpasser gjennomsnittet flere estimering). en eksempel estimater på feedback så systemutviklerne som fordelte av på Et undersøkelse som strategi prosjekter gitt strategiene lignet egen gjennomsnitt 1-3 Etterhvert at på valget innvirkning. eller (aggregerings-basert de av på Uten det de liten fikk to

startfasen var i svært oppfølgingsundersøkelse at dessuten tydet valg av strategi En påv… på