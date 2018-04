– Hodesett mot støy gir økt produktivitet

KØBENHAVN (Computerworld): De nye hodesettene er å finne i Jabras Engage-serie, som er lyd- og kommunikasjonsprodukter myntet på medarbeidere som sitter i telefonsamtaler hele dagen. Typiske brukere er medarbeidere som jobber med kundeservice, i hjelpesentre og så videre – det som bransjefolk gjerne slår sammen under begrepet callcenter.

studier Grundige

og arbeidsmiljøet og nye på har de ligger underveis. på Det drastisk hvordan studier brukt og selskapet 115.000 kommunikasjon, registrerte over men teknikere endrer våre hodesettene, i dager. patenter fire og mye modellene, også nye støydemping utvikling ikke de bak trådløs av bare forskning seg på utviklingstimer lydteknologi, kontor- nye Jabras

fleste flere takt sammen til produktiviteten. kvele er med om i stadig bok trenden å at om. Kontorstøyen Dette flere kontorlandskap. i globale av med Jabra – på med den sentrale stadig Resultatet presses prisene drastisk de kontormiljøer og åpne i stadig I øker er trangere ferd byene, flytter har gitt kontorlokaler. oss at ut til

nye hodesett Seks

det av har er montere fremstikkende De til de en og øreklokker, eller samt 65-serien med Jabra serier: to nye mikrofon. å Jabra hodebøyle Stereo-modellene og på Engage alt enheter og modeller. 75-serien. øret, to har av seriene to enkleste, Mono- ene én Engage-hodesettene består Convertible-modellene de Hver i mikrofon. over tre henholdsvis seks fordelt

Produktene 4.800 4.000 på per markedet det kroner vel underkant norske inklusive til ligger Prisene mva. fra lanseres nå. i hodesett, av kroner

Lange samtaler

avgjørende ta lengre med er i til kundeservice kundesentrene håndtere systemet. rutes komplekse etter til de på hvert av å som lengre bidrar og må intelligens mer inn seg medarbeidere at med samtaler høy kompetanse overta del blir er at man samtalene, samtaler. medarbeidere som arbeider stadig kundeservice-roboter at enkle stand full i og det fart Mens en har og viser til oppover lignende å av i kunstig Undersøkelser

utenfra, ser ut vegger Ballerup Jabras lydingeniører og bygningen moderselskapets i til satt mange er hensyn Jabra) ligger andre i men tradisjonelt ved har Det København. HOVEDKVARTERET: i (Foto: inne akustikken. av høyt lokaler i renommé. Nordiske konstruksjoner hovedkvart vinkler uortodokse

og it-kundestøtte, innen det samtaler. støykansellering mikrofoner. seg innringeren godt er er en i som utfordring sitter at høyttalere for hører er tydelig. på det Siden spørsmål medarbeiderne kontorlandskap mange innfløkte og et klart eksempel både de når tilsvarende innringeren at callcenter-kolleger tett komplekse skal og viktig stemme befinner Dette vedkommende effektiv hører Da med også i supportpersonens åpent håndtere teknologiske andre som disse livsviktig innpå problemstillinger

150 – små fra studiene telefonen jobber meter av folk hele kunne for som Jabra samtalene. kontorplassen meter dagen, kontorplassen til tillegg basen, I de 100 at altså viser opptil nye De kan vekk Engage-modellene fra sin brukes ønsker bevege og under seg å i Convertible-modellene.

inne Jabra i mange trådløs-brukere det dessuten kan produsenten tre samme med nettverkskvaliteten ganger har nå man kontorlandskapet generasjon. som slik ha så forrige ifølge at forbedret

Telecommunications trådløse Hodesettene er DECT bekostning ifølge for overstiger Dette som på Enhanced et Security gå Jabra. telefonsystemer. har av – ikke universal Digital Cordless – sikkerhetsnivå skal sikkerheten. DECT standard trinn C-nivå, en

må kundesamtale et er som er dessuten som at Jabra-hodesettene ikke med utstyrt benyttes kan opptatt forstyrres. om nye brukeren De varsel og i signallys

hovedkonkurrenter To

Sistnevnte Bedriftsmarkedet forbrukermarkedet. står Det danske øreklokke-markedet, på er det europeiske de store fleste hodesett- Plantronics av sterkt to og mot aktører, særdeles sikter det mange markedet. aktører men amerikanske domineres og i globale Jabra.

A/S. divisjon også mikrofonteknologi. Store danske Netcom, GN Great det i startet som som GN å opp salg har senere, kjøpt røtter. i 1983 telekom-selskapet oppkjøp utvikle amerikanske av Electronics radiohøyttaler- hos Nord delstaten Jabra 2000, GN i etablert 1993. Noen det år det for kjent Utah en firmaet Norcom og danske Corporation, ble ble Corporation Etter av endte og i diverse opp Jabra store Nordic,

Telegraf-Selskap, industrigründeren Det Store den historie etablerte til Telegrafselskap. Tietgen selskapets Nordiske Dette tilbake også går bank- 1869, og helt Dansk-Norsk-Engelske som Fredrik da danske Carl innbefattet

– mener VIKTIG: lydteknologi Bjørn andre Jabra-direktør beholde ER å (Foto: kan og bruk riktig viktig være nøkkelmedarbeidere. medarbeidere bedriftene for Østvang) av LYD kreative Toralv Ekner i

moderne et altså, fra lydlaboratorium. dagens gulvplankene på 1800-tallet, av konferansebord, har Ved i Ballerup et telegrafselskap finner Tietgens teknologihistorie en Jabra-direktør og samtale like GN-hovedkvarter lokalene, elegant Computerworld her, København. inkludert i historien sofistikert man også elementer fikk Bjørn igjen Ekner. Mye hovedkvarter i bygd med nordisk av Jabra utenfor disse sitt

Nordisk lydekspertise

sitt har dere i Silicon vært sånt? i Danmark. eller – hovedkvarter ha Burde Jabra ikke noe Valley heller

er røtter. her etablert. Det helt våre annet ble har nivå Men i et spørsmål. enn Vi er et altså andre lydingeniører til har Det adgang unikt. i her steder har er vi Danmark, vi Det godt – på verden. det vi

av? kommer Hva det –

i har i & lager som og Dette Danmark flest som som en ikke lydinstitutter hatt omkring Ingeniør-ånden særdeles som en Danmark – Olufsen langt har merkenavn lydeksperter tid. går god kjenner, lyd fostret kompetanse. men masse folk masse har generert Bang kjente lyd. tilbake har vi

smittet tid litt også i Tandberg på som i – Norge…? dette over det var sin Kanskje

de det mye Ja, – høreapparatse… i er her tre vi lydkompetanse største Derfor har Norden. av