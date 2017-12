God førjulsstemning hos 99X

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo med rundt 1300 fast ansatte har ifølge en pressemelding valgt 99X som driftspartner for sitt it-miljø.

Øivind Solheim, it-direktør i Kirkens Bymisjon, forteller i pressemeldingen at de opererer i skiftende politiske- og samfunnsmessige omgivelser. Det krever at Kirkens Bymisjon evner å sikre maksimal utnyttelse av it-tjenestene og at de leveres med riktig funksjonalitet, kvalitet og kost til enhver tid.

TV-aksjon i 2018

– I tillegg går vi nå inn i et spennende år som mottaker av tv-aksjonen i 2018, noe som kommer til å kreve mye av alle deler av organisasjonen, forteller it-direktør Solheim.

Kirkens Bymisjon drifter mange døgnkontinuerlige virksomheter innenfor helse og omsorgssektoren.

– Avtalen med 99X er viktig grep for å endre fokuset for intern it fra å være en drifts- og supportavdeling til å kunne bli en drivkraft og gjennomfører i den kontinuerlige digitale transformasjonen vi alle står midt oppe i, sier Solheim.

Hybrid driftsmodell

Også Delta, en arbeidstakerorganisasjon i YS med over 78.000 medlemmer, velger 99X som driftspartner for sitt it-miljø for tre nye år.

Mer fokus på kjernevirksomheten var hovedgrunnen da Delta valgte 99X i 2012. Da, som i dag, ble 99X valgt fordi deres driftsmodell best oppfylte Deltas krav til sikkerhet og fleksibilitet.

99X har en hybrid driftsmodell med skytjenester fra blant annet Amazon, Google og Microsoft kombinert med lagring i Norge. Fornyelse av avtalen omfatter utvidelse av samarbeidet med ny funksjonalitet og nye tjenester, drift av basis infrastruktur, applikasjonstjenester og brukerstøtte for Deltas 150 IT-brukere står det å lese i en pressemelding.