NAV valgte Atea

Med avtalen trekkes Atea inn som leverandør for etaten i prosessen med å skape en ny informasjonsplattform, forteller de i en pressemelding.

Målet er et forbedret tjenestetilbud for NAVs brukere. Det skal skje ved at stordata, dataintegrasjon, datavisualisering og datavirtualisering skal brukes til å kalkulere trender og hente frem gode dataunderlag for riktige og effektive beslutninger.

Kombinerer datakildene

Plattformen spiller en avgjørende rolle forbindelse med digitaliseringsprosessene som pågår i privat- og offentlig sektor, i følge administrerende direktør i Atea, Michael Jacobs. Han sier at den lar NAV kombinere interne- og eksterne datakilder som om all data er samlet på et sted, selv om det ikke er det. Dette skal gi gevinster som effektivisering og besparelser.