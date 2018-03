Storebrand vil bruke 400 millioner på Evry

Storebrand har valgt Evry til å automatisere og effektivisere it-tjenestene, får vi vite i en pressemelding. Evry vil være ansvarlig tjenestetilbyder innen datasenter, infrastruktur, nettverk, klienter, sikkerhet, print og applikasjonsdrift.

– Dette er en stor kontrakt. Vår største i år. Vi har forhandlet med Storebrand i flere måneder, forteller konserndirektør Kolbjørn Harr, i et intervju med Dagens Næringsliv.

Bakgrunnen at Storebrand har valgt å automatisere og effektivisere er at den globale disrupsjonen for lengst har nådd forsikringsbransjen. Det kan vi lese i pressemeldingen. Nye aktører utfordrer eksisterende forretningsmodeller og setter nye standarder for kundeopplevelsen. I tråd med dette vil Storebrand benytte den teknologiske utviklingen til å forbedre og utvikle sine tjenester.

Langt samarbeid forlenget

I 2017 flyttet Storebrand inn i Evrys datasenter på Fet, som ifølge pressemeldingen gir tilgang til teknologier og plattformer fra globale skyleverandører. Den nye kontrakten med Evry gjør at Storebrand kan migrere applikasjonstjenester over i skyen. Evry og Storebrand har allerede samarbeidet i mange år, og avtalen representerer en forlengelse av dette.

– Storebrand har gjennom samarbeidet med Evry utviklet en solid og sikker IT-plattform. Vi er stolte av å ha blitt gjenvalgt av et selskap som er opptatt av innovasjon og nyutvikling og som virkelig setter kunden i sentrum. Nå ser vi frem til å levere et fundament for videre utvikling av nye, gode forsikringstjenester til Storebrands kunder, sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør for Evry Norge.