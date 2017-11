Telenor valgte GSGroup-løsning

Telenor ruller i disse dager ut tjenesten «Smart Arbeidsdag» for å gjøre det enklere for SMB-markedet å få en mer effektiv og papirløs arbeidshverdag. Sentralt i løsningen står teknologiverktøyet Smartday fra GSGroup. Det forteller de i en pressemelding

Papirløse SMB-bedrifter

Samarbeidet med Telenor om tjenesten Smart Arbeidsdag er et skikkelig løft i riktig retning på veien mot et heldigitalisert SMB-marked, mener administrerende direktør i GSGroup, Espen Virik Ranvik, som har store forventninger til prosjektet:

– GSGroup leverer teknologien og kunnskapen, Telenor åpner markedene og har de kommersielle kreftene. Sammen gir vi SMB-markedet innsikten og oversikten de trenger om sin drift. Det vil bidra til at bedriftene kan løfte blikket og være godt rustet for å møte fremtiden, sier han.

Smartday gjør en papirløs arbeidsdag mulig, og Ranvik mener at det er helt nødvendig for håndverker- og servicebedrifter å gjennomføre et digitalt løft om de både skal beholde oversikten og samtidig være mer tidseffektive i fremtiden.

– Når vi vet at service- og håndverkerbransjen i liten grad bruker apper og digitale verktøy, og at fem av ti fortsatt jobber papirbasert når de registrerer ordre, går det bort mye tid til unødvendig papirarbeid, påpeker han videre.