Lightroom blir voksen

Adobe Max er en årlig brukerkonferanse som denne uka har samlet over 14.000 deltakere i Las Vegas. Åpningspresentasjonen mandag kveld norsk tid samlet ytterligere tusener som så videostrømmingen av den over to timer lange sesjonen, der nyhetene kom som perler på en snor. Blant annet om at Photoshop nå for første gang kommer i en fullvoksen versjon for Ipad, om tett samarbeid mellom Adobe og Apple, om at Adobe lanserer eget videoredigeringsprogram for youtube-ere, om at Adobe XD, et verktøy for å designe brukergrensesnitt for web og mobilapper, nå også kan brukes til å legge inn stemmestyring via Amazon Alexa og Google Assistant, og mye annet.

Fokus på Lightroom

Sentralt i nyhetspresentasjonen sto Adobes Lightroom-programvare. Dette er programvare som først og fremst har til formål å sørge for sikker og oversiktlig lagring av store bildesamlinger. Men i tillegg har de to Lightroom-programmene også en del bildebehandlingsverktøy, selv om mange fotografer og designere fortsatt trenger Adobe Photoshop for å gjøre mer avansert bildebehandling.

Adobe Lightroom 1.0 kom på markedet i 2007 etter flere års utviklingsarbeid. Dessuten hadde programmet vært offentlig tilgjengelig i en betaversjon i et års tid før lanseringen. Programmet har hele tiden vært basert på at bildefilene lagres lokalt – primært på brukerens pc eller på en tilkoblet ekstern harddisk.

10 år senere, i fjor høst, kom Adobe med en ny versjon av Lightroom som i utgangspunktet var en mye enklere utgave når det gjaldt brukergrensesnitt og funksjonalitet, men som først og fremst skilte seg fra den opprinnelige versjonen på et annet vesentlig punkt: bildene lagres i skyen, ikke lokalt.

Den nye versjonen overtok den gamle versjonens navn: Adobe Photoshop Lightroom CC, der de to siste bokstavene står for Creative Cloud, mens den opprinnelige versjonen nå heter Adobe Photoshop Lightroom Classic CC.

Nå er det ikke noe vanntett skott mellom de to versjonene. Også i den nye versjonen kan man beholde en synkronisert kopi av hele bildesamlingen sin på et lokalt lagringsmedium. Men alt materialet lagres primært i skyen. Poenget med det er at filene skal være tilgjengelig fra overalt og på nær sagt alle slags enheter – pc, nettbrett og mobil – i full oppløsning. Dermed kan man jobbe med bildene sine uten kvalitetsreduksjon på hvilken som helst plattform.

Lightroom Classic-versjonen kan også utveksle bildefiler via internett, men i utgangspunktet bare i mindre filstørrelse, som miniatyrbilder eller «previews». Redigerer man disse når man er på farten, får man ikke tak i versjonene i full oppløsning før man kommer tilbake til kontoret eller hjemmekontoret og får hentet opp de synkroniserte utgavene av filene. Det finnes noen omveier rundt dette, men de er nettopp det – omveier.

Ny-gammel debatt

På samme måte som i fjor, da den nye, skybaserte Lightroom-versjonen ble lansert, har debatten nå blusset opp igjen. Og som før står det fortsatt to ganske steile fronter mot hverandre: De som ser fordelene med en skybasert løsning og de som er skeptisk til å overlate sin verdifulle bildesamling til en aktør som vil beholde bildene i skyen – altså i et eller annet datasenter et eller annet sted på jorda.

Det finnes også dem som mistenker aktørene bak skyløsninger som dette for å ha andre motiver enn bare å tilby bildelagring mot betaling. Som for eksempel å kunne bruke de enorme bildemengdene til innholdsmessig og statistisk analyse – gjerne ved hjelp av kunstig intelligens – for i neste omgang å kunne tilby skreddersydde tilbud tilpasset brukernes fotovaner. Og dermed også dra enda mer penger ut av kundene. Her snakker vi vel om en debatt som til tider nærmest synker ned på konspirasjonsdebatt-nivå. Og det er en debatt der fløyene har lett for å skjelle ut hverandre etter noter. Slik mange internett-debatter dessverre er.

PROFF: Adobe Lightroom Classic CC har et brukergrensesnitt av mer profesjonelt tilsnitt enn den mer forbrukerorienterte sky-orienterte Lightroom-versjonen. (Skjermdump: Toralv Østvang)

Det kjente fotonettstedet DP Review hadde ett døgn etter Adobe Max-åpningen et par hundre debattinnlegg som hale til artikkelen sin om Lightroom-nyhetene. Selv om det har skjedd mye i mellomtiden, var debatten et ekko fra i fjor. For eller mot bildelagring i skyen og for eller mot programvare og lagringstjenester med abonnementsbetaling.

I hvilken grad disse debattene gjenspeiler programvarens mottakelse i markedet eller om det bare er slik at det er motstandere av endring som er de mest høylytte, er vanskelig å si.

Stadig påfyll

De to Lightroom-programmene er blitt oppdatert så å si kontinuerlig det siste året med stadige små drypp av forbedringer. Brukerne av Lightroom Classic har kanskje vært redd for at dette programmet ville gå mot en gradvis utfasing fordi Adobe åpenbart ønsker å bli mer skybasert, men så langt har også Classic-versjonen fått sin dose av oppdateringer.

I desember i fjor økte Adobe bruken av maskinlæring og kunstig intelligens – teknologier som hos Adobe går under begrepet Adobe Sensei – både i Lightroom og i Lightroom Classic, samt i Camera Raw-modulen. Optimaliseringen skjedde ved at man tok i bruk avansert nevral nettverksteknologi, altså en slags informasjonsoverføring inspirert av hvordan ulike deler av den menneskelige hjerne overfører informasjon seg imellom «på egenhånd».

I februar i år ble både ytelsen og stabiliteten i hele Lightroom-økosystem forbedret, og ifølge Josh Haftel, en av Adobes teknologibloggere, ble ytelsen til Lightroom Classic kraftig forbedret ved at kjernearkitekturen ble kraftig oppdatert.

I april kom det en ny profil-egenskap i både Lightroom, Lightroom Classic og Camera Raw som bød på nye kreative tilnærminger til rendring av fotografier.

I juni fikk man muligheten til å synkronisere forhåndsoppsett og profiler gjennom hele Lightroom-økosystemet. Lightroom CC for Mac og Windows fikk mulighet til batch-basert klipp-og-lim, mens Lightroom for IOS og Android fikk et nytt Healing-verktøy.

I august kom det forbedringer av muligheten til å redigere bilder i Lightroom CC for Mac og Windows selv om man ikke var oppkoblet til internett, samt nye forbedringer av både IOS- og Android-utgaven.

2018-forbedringene

Listen over forbedringer som er klare – mer eller mindre – til høstens Adobe Max 2018-konferanse, er også imponerende lang.

Blant nyhetene i Lightroom CC for Mac, Windows, IOS, Android og ChromeOS finner vi People, eller Personer. I hvert fall heter funksjonen Personer på svensk, som i skrivende stund er et av språkvalgene i Lightroom CC, mens norsk ikke er det ennå.

PERSONER: Lightroom har fått ansiktsgjenkjenning, men resultatet lar vente på seg. (Skjermdump: Toralv Østvang)

Ansiktsgjenkjenningen skjer imidlertid blant de synkroniserte bildene i skyen, og nærmere et døgn etter at jeg installerte den oppdaterte versjonen av Lightroom CC på både en Mac og en Ipad, var ennå ingen ansikter i mitt Lightroom-arkiv blitt identifisert.

Videre er søkefunksjonen i Lightroom CC forbedret både for Mac, Windows, IOS, Android og ChromeOS. Det kommer automatisk opp forslag mens man taster inn søket, og forslagene kan være basert på metadata som kamera, objektiv, blenderåpning, ISO-innstillinger, stedsinformasjon, nøkkelord og mye annet.

Lightroom CC har fått en ny delefunksjon for Mac, Windows og IOS som gjør det lett å få tilgang til album og bilder som er delt på web. Her kan man også lett dele bilder via sin Adobe Portfolio-konto direkte fra Lightroom. Dette er basert på en ny løsning som Adobe kaller Connector og som vil bli utvidet til mange slags tredjeparts-tjenester som fotolaboratorier, fotobokprodusenter og så videre.

En ny tjeneste kalt Apple Photos Migrator finnes bare i Mac-versjonen og gjør det lett å migrere bilder over til Lightroom CC fra Apples Bilder-program, som jo er en konkurrent til Lightroom CC i forbrukermarkedet.

IOS- og Android-brukere har fått tilleggsverktøy for deling til Lightroom Web, for eksempel ved at man kan sette opp bestemmelser om at bare bilder med en bestemt rangering – antall stjerner – eller som er flagget på en annen måte, vil bli delt.

Et nytt Display View gjør det lett å se og justere visningen av delte album på web.

Men også Lightroom Classic CC og Camera Raw har fått en god del oppdateringer, oppdateringer som kanskje særlig er rettet mot profesjonelle fotografer. Bare noen stikkord her:

Fotografer som vil styre fotograferingen direkte fra Lightroom – såkalt «tethered» fotografering – kan glede seg over at overføringstiden for Canon-kameraer nå er halvannen til to ganger raskere enn før. Adobe varsler at det også jobbes med en lignende forbedring for tilkoblede Nikon-kameraer.

Er du blant dem som setter sammen HDR-bildefiler – High Dynamic Range-bilder – til store panoramabilder, vet du at dette tidligere har vært en tidkrevende og til dels vanskelig prosess. Nå kan man lage et slik panoramabilde i Lightroom Classic CC i ett enkelt steg.

BILDEREDIGERING: Begge Lightroom-programmene byr på muligheter for både grunnleggende og litt mer avansert bilderedigering, selv om det er langt igjen til Photoshop. (Skjermdump: Toralv Østvang)

Flere av de nyeste mobilene på markedet, blant de nyeste Iphone-modellene, benytter datakraft til å konstruere vakker, uskarp bakgrunn i portretter og lignende bilder. Dette fordi de miniatyriserte bildebrikken og objektivene i mobilkameraene bidrar til at mobilbilder har svært høy dybdeskarphet – alt er skarpt fra tett innpå kameraet til uendelig. Lightroom Classic CC har nå fått en ny dybdekontrollfunksjon i tilknytning til maskeringsverktøyet. Med dette verktøyet kan man lett gjøre et presist utvalg av hva man vil ha skarpt og uskarpt. Forutsetningen er at bilde kommer fra et mobilkamera med såkalt Depth Masks-funksjonalitet, som for eksempel bilder tatt i portrettmodus med nyere Iphone-modeller.

Konklusjon

Med de stadige og ganske hyppige forbedringene som Adobe nå gjør med sin Lightroom-programvare, både den nye skybaserte versjonen og den eldre diskbaserte Classic-versjonen, viser selskapet at dette er programvare som Adobe satser kraftig på. Det har hendte at fotografer er blitt skuffet og har følte seg sviktet av programvareleverandører på dette feltet tidligere. Det er fortsatt noen som er sure på Apple fordi selskapet byttet ut sin populære og ganske profesjonelle Aperture-bildeprogramvare med den mye mer forbruker-orienterte Bilder/Photos-programvaren for noen år siden. Frykten for at noe lignende skal skje hos Adobe, ser nå ut til å være uberettiget.

Og selv om det fortsatt pågår en aldri så liten krig mellom tilhengerne av skybasert og lokalbasert lagring av store bildefilsamlinger om hva som er best, bør begge leirer nå slutte fred og erkjenne at det er flott at det finnes gode løsninger for begge parter - gjennom Adobe Lightroom CC og Adobe Lightroom Classic CC.