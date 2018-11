Vet du hvordan du vasker mobilen din? 

Også i teknologibransjen er sirkulærøkonomi på fremmarsj. At vi alle vil skaffe oss mer teknologisk utstyr er et ufravikelig faktum, svært mange kjøper ny mobil i snitt nesten årlig. Innen 2020 vil vi i snitt eie fire IoT-dingser, spår analyseselskapet Gartner. Vi skal ikke moralisere over hvorvidt det er viktig å ha siste modell, men gi noen råd når du skal kvitte deg med gamle mobiler for å unngå å sette igjen unødige digitale og økologiske fotavtrykk.

For det første er det mange som gir bort gamle jobbmobiler, ofte fordi virksomheten man jobber i ikke har en fast rutine for avhending av gamle mobiltelefoner. Gammelt utstyr må vaskes skikkelig, enten du sitter på statshemmeligheter eller «bare» jobber som kundekontakt. Uten en sikker sletting av data vet du aldri helt sikkert hva slags informasjon som ligger igjen. Selv om du føler at du ikke har noe å skjule, har vi som regel bransjesensitiv og personlig informasjon på enhetene som lett kan utnyttes dersom det havner i feil hender. Med dagens teknologi vil dessuten 99 av 100 mobiler fortsatt ha en restverdi, så både av skattemessige årsaker og av lojalitet overfor arbeidsgiver bør denne leveres tilbake. Satt på spissen: det ville vært utenkelig å gi en firmabil videre til ungene hver gang man får en ny. Summene er større, men prinsippet er det samme.

Dagens utvikling gjør også at sikkerhetsoppdateringer er ferskvare. Etterhvert som gamle modeller fases ut av butikkene, slutter de også å lage sikkerhetsoppdateringer. For eksempel sender Apple ut sikkerhetsoppgraderinger til utstyr opp til seks generasjoner tilbake. For Android-telefoner er dette modellavhengig, men ikke så veldig mye lenger. Etter en viss tid vil du altså ikke lenger kunne føle deg trygg på at mobilen din er sikker.

For det andre: selv om du ikke gir mobilen videre må du fremdeles kvitte deg med utstyret på en forsvarlig måte. «Alle» har gammelt utstyr liggende. Kasserte mobiler og ødelagte nettbrett blir forvist til en skuff, halvhjertede forsøk på å finne ut hvordan man skal kvitte seg med det koker bort og plutselig ser du ikke mobilen igjen før du skifter ut kommoden.

Lever derfor inn det gamle utstyret ditt til en tjenesteleverandør med en helhetlig tilnærming til gjenvinning. Det er hovedsakelig tre grunner til at du bør:

1. Sikkerhetshensyn: En telefon er et hvelv av notater, passord, data, kontaktinformasjon og bilder. Når vi gir den videre må derfor informasjonen slettes på en sikker måte. Å trykke «slett fil» betyr ikke at den er borte. Personvernforordningen GDPR stiller dessuten strenge krav til håndtering av data. Her står virksomheten ansvarlig dersom det kommer på avveie. Atea bruker for eksempel NSM-godkjent sletteverktøy når vi vasker programvare, som er grundigere enn mobilens egen slettefunksjon.

2. Miljøhensyn: Å produsere en PC eller en telefon krever enorme ressurser både av vann, strøm og Co2-utslipp. Dessuten brukes det en del edle metaller som det er begrensede mengder av på jorda vår. Med dagens takt for utskiftninger av utstyr vil vi gå tom for dem, eller de vil bli for kostbare å utvinne.

3. Økonomisk gevinst: Nordmenn er best i verden på flaskepant. Også for mobiler er det i en form for restverdi i produktet. Med litt sandblåsing og sikker sletting kan utstyret komme andre til nytte, uten at du setter dine digitale verdier i limbo.

Den tidligere presidenten Obama sa at vi er den første generasjonen til å merke klimaendringene og den siste som kan gjøre noe med det. De færreste av oss ønsker egentlig å skru av alt og flytte til skogs, men vi kan ta ansvar for det vi bruker. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Pant alt. Alltid.

Bjørn Lund er salgsjef for bærekraft og Tine Venås Kjeldsen er kommunikasjonsrådgiver med ansvar for samfunnsansvar i Atea.