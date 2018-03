Norges topp 50 tech-kvinner

På selveste kvinnedagen kunngjorde Oda-nettverket og Abelia resultatet av sin kåring av Norges fremste teknologikvinner. Listen er på totalt 50 navn, fordelt på kategoriene ledere, gründere og fagledere.

– Målet med denne kåringen er å synliggjøre de mange kvinnelige talentene innenfor teknologi, sier styreleder Kristine H. Næss i Oda i en pressemelding fra Oda-nettverket.

Rekruttering og rollemodeller

Ifølge pressemeldingen er det et overveldende flertall av menn i teknologibransjen. Kvinner utgjør kun 26 prosent av de ansatte, og bare 17 prosent av topplederne i it-bransjen.

Samtidig er det et økende behov for mer it-kompetanse, som må rekrutteres fra hele befolkningen.

– Hvis vi skal tiltrekke oss de beste, kan vi ikke bare rekruttere fra halve befolkningen, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia i pressemeldingen.

Det er også viktig å vise fram kvinner som har lyktes i it-bransjen, som kan fungere som rollemodeller for framtidige tech-kvinner.

– Vi mener det er viktig å synliggjøre disse kvinnene og vise det store mangfoldet i hva man kan jobbe med om man velger en utdanning innen teknologi. Vi vet at synlige rollemodeller er essensielt for å sikre rekrutteringen, sier Næss.

Topp ti ledere

For å kunne nomineres på listen over ledere, må kandidatene ha direkte budsjett- og/eller personalansvar. Listen juryen har kommet til, er:

Camilla Amundsen, Talkmore

Christel Borge, Dipper

Kjersti Jamne, Telia

Lena Lundgreen, Microsoft

Anette Ottar, Evry

Anne-Sofie Risåsen, IBM Norge

Hanne Rønneberg, SINTEF

Ingjerd Blekeli Spiten, DNB

Hege Støre, TeleComputing

Ellen Dahler Tuset, Kongsberg Norspace

Topp 10 gründere

For å komme på listen over gründere, må kandidaten ha startet opp, eller ha vært med på å starte opp en teknologibedrift. Listen juryen har kommet til, er:

Laila Danielsen, Elliptic Labs

Karen Dolva, NoIsolation

Åste Einn, Payr

Kristil Erla Håland, JodaCare AS

Kathrine Molvik, FeC AS

Sigrid Petersson Nedkvitne, Friskus AS

Marianne Bratt Ricketts, Vibbio

Christine Spiten, BluEye Robotics

Anne Lise Waal, Attensi

Ingrid Oline Skeide Ødegaard, Appear.in

Topp 30 fagledere

For å komme på listen over fagledere må kandidatene være prosjektledere, fageksperter eller rådgivere, i tillegg til å jobbe med direkte verdiskapende oppgaver som for eksempel salg, utvikling eller produksjon i næringslivet. Listen juryen har kommet til, er:

Mounia Fennefoss Benarbia, EVRY

Hemdan Bezabih, Telia

Anette Beckstrøm Holtedahl, Powel

Bente Lønnquist Busch, EVRY

Laila Dahlen, Schibsted Marketplaces

Anette Dahlstrøm Ståløy, Dirtybit

Kristin Margrethe Flornes, IRIS/NORCE

Tonje Foss, Atea

Hanne Granum, Compello

Tone Merete Hansen, Kongsberg Digital

Elisabet Line Haugsbø, DNV GL

Astrid Hvattum, Geodata

Marie Moe, SINTEF

Inger Mjøseng Johansen, Accenture

Karoline Klever, Microsoft Norge

Elisabeth Birkeland Kvalheim, Statoil

Wenche Kvalvaag, Zalaris

Katharina Mosheim, Telia

Hanne Tangen Nilsen, Telenor

Annelene Næss, Telenor

Ingvild Næss, Schibsted Media Group

Gina Burøy-Olsen, Komplett Mobil

Tonia Pedersen, Draga AS

Rebecca Razulis, Gelato

Gøril Rønning, Capgemini

Lillan Røstad, Sopra Steria

Tina M. Skagen, eSmart Systems

Marianne Styrman, Webstep

Guro Emilie Næss Sverreng, Sweco

Astrid Undheim, Telenor

Vent, noen mangler!

Ett av formålene med kåringen er å finne fram til ukjente kandidater. Derfor ble det før nominasjonene lagd en liste over allerede godt etablerte ledere som ikke kunne nomineres. Disse har juryen valgt å gi hederlig omtale. Disse er:

Alexandra Bech Gjørv, SINTEF

Anne Marit Panengstuen, Siemens

Berit Svendsen, Telenor

Hege Skryseth, Kongsberg Digital

Kimberly Lein-Mathisen, Microsoft

Toril Nag, Lyse

Tonje Sandberg, Accenture

Grete Aspelund, Sweco

Anne Berit Rørlien, Viken Fiber

Maria Moræus Hansen, DEA Deutsche Erdoel AG

Jannicke Nilsson, Statoil

Elisabeth Tørstad, DNV GL

Hege Toft Karlsen, Eika-gruppen

Marit Collin, Kantega

Juryen var:

Kåringen er en del av STAR-programmet som skal øke antallet kvinner i it-næringen generelt og blant it-ledere spesielt. Programmet omfatter også en mentorordning.

I juryens kriterier er det fastslått at kandidatene skal være fra næringslivet og at de skal jobbe med direkte verdiskapende oppgaver som for eksempel salg, utvikling og produksjon.

Juryen besto av:

Berit Svendsen, konserndirektør i Telenor Skandinavia

Anne Grethe Solberg, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet

Jan M Moberg, administrerende direktør i Teknisk Ukeblad Media AS

Walter Qvam, styreleder i SINTEF og Digital Norway

Kristine Hofer Næss, styreleder i ODA

Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia