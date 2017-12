Kom Wannacry fra Nord-Korea?

President Donald Trumps sikkerhetsrådgiver Tom Bossert hevdet i en artikkel i Wall Street Journal nylig at det var nord-koreanske hackere som sto bak Wannacry-angrepet våren 2017.

Fake news, antyder britiske Computerworld.

Rammet mange

Wannacry var et såkalt gisselangrep som rammet minst 200.000 mål i 150 land, ifølge Europol. Selv om det trolig ble utbetalt lite løsepenger, skapte angrepet store problemer blant annet for helsevesenet i Storbritannia.

I Frankrike ble en av bilfabrikkene til Renault rammet, i Kina var det mange bilister som ikke fikk fylt bensin, og sikkerhetsselskapet Kaspersky skapte furore med en omstridt påstand om at 97 prosent av dem som ble rammet, kjørte Windows 7.

Ellers var det særlig Ukraina, Russland og Taiwan som ble rammet.

Syndebukker

Allerede på et tidlig tidspunkt ble nord-koreanske hackere utpekt som syndebukker. Noen av dem som har gransket angrepet, har argumentert med at noen linjer av koden som ble brukt, ligner på kode som det kinesiske hackermiljøet som går under navnet «Lazarus-gruppen», har benyttet. Dette skal være en gruppe som har forbindelser til det nord-koreanske regimet.

Trumps sikkerhetsrådgiver Tom Bossert har nå gitt sin uforbeholdne støtte til denne tolkningen av indisiene i saken, og han har gjort det i et utpreget trumpsk ordelag, ifølge Computerworld.

– Nord-Korea har oppført seg særdeles dårlig, for det meste ubemerket, i over ti år, og denne ondsinnede atferden blir stadig mer ekstrem. Wannacry var gjennomført hensynsløs, sa Bossert i forrige uke.

Allerede i oktober gikk den britiske sikkerhetsministeren Ben Wallace ut med lignende anklager mot Nord-Korea i et intervju med BBC.

Avviser anklagene

Det nord-koreanske regimet har ikke uventet kalt beskyldningene for grunnløse spekulasjoner og et ondskapsfullt forsøk på å stramme inn sanksjonene mot landet.

Bør vi ta beskyldningene mot Nord-Korea med en klype salt? spør Computerworld UK og viser til at ingen ennå har greid å legge fram utvetydige bevis for at det er nord-koreanske myndigheter som står bak.

Fiendtlig klima

Britiske Computerworld viser til den uavhengige sikkerhetsanalytikeren Graham Cluley, som i et intervju med avisen gir uttrykk for at det fiendtlige klimaet mellom USA og Nord-Korea kan forklare hvorfor beskyldningene er kommet fram – og ikke minst hvorfor de er kommet fram akkurat nå.

Det som derimot synes sikkert, ifølge Cluley, er at dersom Nord-Korea gjennomførte Wannacry-angrepet for å tjene en masse penger på det gjennom løsepenger for kidnappede data, var det et særdeles mislykket prosjekt.

Oppfordrer til skepsis

Også produkt- og strategisjef Tim Erlin i programvareselskapet Tripwire, som utvikler sikkerhetsprogramvare, oppfordrer til skepsis når det gjelder beskyldningene mot Nord-Korea.

– Å fastslå med sikkerhet hvem som står bak kyberangrep er alltid en vanskelig oppgave, og det er dobbelt så vanskelig når etterretningsinformasjon som eventuelt beviser noe, ikke kan deles med andre. I en tid da verdenssamfunnets tillit til den amerikanske regjeringen er på et lavmål, er det ikke overraskende at skepsisen er stor, sier Erlin.

Han oppfordrer til større edruelighet i begrepsbruken fra nasjonale sikkerhetsmyndigheters side i saker som dette.