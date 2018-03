Vipps får en konkurrent

EU innførte ved årsskiftet et direktiv som gjør at du som bruker kan gi andre enn banken din mulighet for å gjøre overføringer og betalinger, hvis du gir dem tillatelse til det.

Det er denne muligheten Link Mobility og Bankbridge ønsker å utnytte. Dette vil de gjøre ved å blant annet la deg betale fakturaer direkte på mobilen fra din egen konto.

Man regner med å være klar med en løsning omtrent ved årsskiftet 2018/2019. Tjenesten vil bli lansert i alle LINK Mobility sine markeder, totalt 14 europeiske markeder, inkludert Norge, Tyskland, Spania, Sverige og Danmark.

I og med at ikke mange av de store aktørene Google, Facebook og Apple har gjort noe med den muligheten EU-direktivet åpner for ennå ser Link Mobility og Bakbridge dette som en stor mulighet for å være tidlig ute med slike tjenester.

– Denne avtalen markerer begynnelsen på konto-til-kontobetalinger som leveres uavhengig av betalingsordninger, og ekskluderer derfor formidlingsgebyrer. Vi er glade for å være en del av denne banebrytende tjenesten som gir forbrukere i Europa – og til slutt over hele verden – en jevnere og mer praktisk måte å betale for varer eller tjenester via mobilen», sier Christoffer Andvig, administrerende direktør i BankBridge.